川普沒有裸退 企業交2子管理

2017-01-13

仍擁集團所有權 挨批不符總統標準

〔編譯茅毅／綜合報導〕行事往往不按牌理出牌的川普，又有一項與過往美國總統慣例迥異之舉。他十一日宣布，在廿日就任後，仍將保有其「川普集團（Trump Organization）」的所有權，但已將該跨國集團的控制權移交年齡最長的兩個兒子—小唐納、艾瑞克與公司老臣—財務長韋索伯格（Allen Weisselberg）。對此，美國政府道德辦公室（Office of Government Ethics）主任蕭布（Walter Shaub）指出，川普這項將事業體交接給其子的計畫，不符過去四十年來美國總統的標準。

川普數百筆對房地產、品牌及其他生意的投資，均在「川普集團」名下。川普係在自家的紐約川普大樓發表以上聲明，這也是他自去年七月以來的首場記者會。他說，「我的兩個兒子就在現場，他們將經營『川普集團』，且不會跟我討論公司的事。希望八年過去，我會回來對他們說，『喔，你們幹得好』；要是他們經營不善，我就會說，『你們被炒魷魚了！』」

川普並自信滿滿地說，「我可以同時經營自己的公司和運作政府…要是我想這麼做，我就能這麼做」。總統一職與其他美國政府官員不同，無須依法迴避利益衝突。前總統卡特曾於就任時出售其位於喬治亞州的花生農場，惟川普的生意往來更複雜得多。

川普的委任律師說，川普擔任總統期間，「川普集團」在美國仍將從事新交易，但不會有新的外國協議。川普將把其企業資產交付信託，但將把他位於紐約的國際房地產開發、物業管理及授權許可公司之管理移交。

但美聯社認為，川普的聲明似乎收回了他去年十二月接受美國「福斯新聞」專訪時所做的承諾，亦即當他在任時，其公司將「不會」達成任何「新的交易」。

美國政府道德辦公室主任蕭布批評川普這項安排遠遠不足。蕭布表示，「當代每位（美國）總統都採取『剝離（divestiture）』的猛藥」。原先外界要求他出售公司，並將收入交付「盲目信託」，委由一位獨立經理人監管，以避免利益衝突，此過程即為「剝離」；但川普將其公司委由其子經營的方式，並不符合「盲目信託」的規範。曾任白宮倫理道德顧問的艾森表示，川普這樣的做法有待斟酌，將招致醜聞及貪腐。

伊凡卡退出集團經營

長女伊凡卡十一日在「臉書」上表示，她將不再參與「川普集團」相關事業的經營。她目前尚未內定出任川普政府中的任何職務，但其夫婿庫希納將擔任白宮高級顧問。