遼寧艦北返 我戰機警戒

2017-01-11

〔記者涂鉅旻、特派記者蘇永耀／綜合報導〕蔡英文總統正在中美洲友邦訪問，中國解放軍又有小動作。原在南海演訓的中國航空母艦「遼寧號」北返駐地，預計今晨經台灣海峽中線以西北返。據悉，國軍F-16、IDF戰機、P3C反潛機皆升空警戒、嚴密監控。

據指出，除空軍戰機出動外，澎湖馬公的海軍146艦隊也派出成功級巡防艦，在海峽中線以東位置，全程監控共軍艦隊北上。

國防部全程監偵

國防部表示，遼寧號昨晚雖尚未進入台灣海峽南部海域，但國軍仍會保持高度警戒，如果該艦接近台灣海峽，將會採取全程監偵及應處作為。

國防部發言人陳中吉表示，國軍持續掌握動態，適時會發布相關訊息，請國人安心。陪同總統出訪尼加拉瓜的總統府發言人黃重諺也表示，有關中國大陸的機艦動態，都在國安團隊掌握中，蔡總統也即時得到相關報告及因應準備的訊息。

總統即時掌握訊息

遼寧號航艦去年十二月自青島出發，經宮古海峽南下，前往南海途中一度逼近台灣東部海域，我國戰機也曾緊急起飛監控。如今北返駐地，預期行經台海，藉此形成繞台一圈之舉。

事實上，遼寧號並非首度在台海航行，但過去是陽春訓練艦，此次則有殲十五等艦載機，對台威脅程度大增。

民進黨立委羅致政認為，遼寧號此次北返的時間與地點選擇，當然具針對性、警告跟恫嚇意味，「虛張聲勢」大於「實質威脅」，我國軍方應趁機進行相關操演應變。國民黨立委呂玉玲認為，兩岸都應要克制，不要踩到對方底線。但如有必要，國軍也應適時展現實力，甚至予以恫嚇。