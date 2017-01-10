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張念慈借錢變行賄 金主尹衍樑卻沒事

2017-01-10

尹供稱單純認股和借錢

〔記者張文川、黃捷、黃欣柏／台北報導〕潤泰集團董事長尹衍樑，以金主身分捲入浩鼎風暴，他借出的錢「轉了一轉」之後，成為檢方認定的翁啟惠受賄款，他在全案中的角色備受爭議和矚目，不過當昨天檢方偵查結果公布，他在許多人的訝異聲中全身而退。

檢方調查尹衍樑時，尹的供詞主軸就是「單純認股和借錢」，表示二○一二年，他和原始股東合資從美國Optimer以每股一美元（新台幣三十一元）價格，認購五九四二萬股浩鼎股權，到去年初飆至每股四百餘元，當初始料未及。

檢方認定，張念慈原想用自己的一千五百張技術股行賄翁啟惠，但因技術股的部分被董事會決議駁回，張念慈改去向尹借三二一萬美元，由潤泰集團旗下中嘉公司匯至翁啟惠女兒翁郁琇的美國銀行帳戶。

尹衍樑供稱，他借錢給張念慈，讓張得以買走他的三千張股票，他的認知是，張把股票賣出去後，再把賣得的錢還他，他只知三千張股票賣給一個叫做「翁郁琇」的人，不知道是翁啟惠的女兒，更不知道張用這三千張股票來行賄翁啟惠。

檢方就此部分深入追查，認為無其他證據顯示尹衍樑介入行賄案及知情，未將尹列為被告，只以證人身分傳訊，最後尹全身而退。

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