黑衣人襲黃之鋒 學者：台灣香港化
何明修促政府調查有無政治力唆使
〔記者彭琬馨、陳鈺馥、沈佩瑤／台北報導〕香港雨傘革命領袖黃之鋒、立法會議員羅冠聰等人昨來台參加時代力量舉辦的「台港新生代議員論壇」，從搭機至抵台一路有黑衣人尾隨，在桃園機場險遭人揮拳毆打，台大社會系教授何明修表示，發生這種事是「台灣香港化」的危機，政府應該介入調查背後有沒有政治力量運作，不能坐視不管。
徐永明質疑台灣警方忌憚中國因素
時代力量立委徐永明質疑，用地痞流氓打前鋒、搞破壞是老共一貫手法，也是台灣威權時期，黨國體制騷擾人民常見伎倆，台灣是主權獨立國家，難道因中國因素滲透，連台灣警方都無法抵抗了嗎？
徐永明痛批，有黑衣人一路從香港跟著黃之鋒到台灣，桃園機場還有一堆不明黑衣人，儼然是港台黑衣人匯流，黃在香港遭中共威脅，抵台還要面對暴力對待，這讓台灣民主倒退卅年。
徐永明說，時代力量被中共拒發港簽，所以才在台灣舉辦論壇，此為港台政黨的交流，不必無限上綱成港獨、台獨合流，「中共不要自己嚇自己！」
國民黨立委蔣萬安表示，「要嚴重譴責暴力！」台灣還是法治國家，任何逾越法律行為都不應該，更何況來者是客，即便政治理念不同、議題看法南轅北轍，這些人也不應發生非理性的衝突、暴力行為。
何明修表示，黃之鋒等人險遭流氓黑道攻擊的事件，在香港民主派圈中早已頻繁發生，統派團體與黑衣人掛鉤襲擊香港議員「不意外」，但發生在台灣則是凸顯「台灣越來越香港化」，也證明發生在香港的事，接下來就會發生在台灣。
何明修表示，統派團體要表達訴求、伸張言論自由都可以理解，但動用暴力就是不對。由於在香港相關勢力背後就是由中國主導，何明修認為政府與警方應該嚴加譴責類似行動，並介入調查背後有沒有政治勢力引導。
柯文哲：已通知警察局保護來賓
何明修強調，台港兩地民主交流活動已經進行很長一段時間，此次來訪的羅冠聰等人，其實是受台灣學運影響在去年九月新選上的議員，何表示，「受台灣影響是好事」，這也是台灣的軟實力外交，兩地民主交流必能帶動社會正向影響，正因如此，政府更應該對統派團體意圖打人事件深入調查。
台北市長柯文哲受訪時表示，已通知警察局，一定會好好保護來賓。台灣是文明社會，可以表達意見，不可以用暴力，「這是基本原則」。
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標題：黑衣人襲黃之鋒 學者：台灣香港化
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