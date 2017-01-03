活化公民社會 人團法將廢除

2017-01-03

葉俊榮：另立政黨法、社會團體法、職業團體法

〔記者蕭婷方／台北報導〕今年適逢台灣解嚴卅年，內政部長葉俊榮受訪時透露，將修法鬆綁對人民團體的管制，長期來看，將廢人民團體法，改立「政黨法」、「社會團體法」與「職業團體法」等三項新法，下會期將逐步推動系列法案，以完備民主法制工作，活化公民社會。

下會期逐步推動系列法案

現行政黨、社會團體與職業團體均納「人民團體法」規範，據內政部合作及人民團體籌備處統計，現行全國性社會團體有一萬五千多個，加上地方性社會團體，全台共計有五萬多個社會團體；律師公會、會計師公會與醫師公會等職業團體約六十七個。

新政府上任後為活化公民社會，去年六月間曾提及要推動人民團體法的修法，針對團體採取「分級分類」，並解除不必要的管制，未來要成立新人民團體不須經過政府許可，只要登記即可；但之後考量政黨、社會團體與職業團體差異大，難以用一部法源統一納管，政策方向才轉彎。

葉俊榮受訪時表示，為活化公民社會，人民團體系列法律變革，將採「政黨法」、「社會團體法」與「職業團體法」分別立法方向。

葉俊榮說，政黨法草案已在立院待審，至於社會團體法草案，預計下會期送立院審議；職業團體法部分因涉及其他部會與相關法源，仍待研議。「這三個法都通過後，人團法即可廢止」，希望能活化公民社會。

內政部合作及人民團體籌備處副主任陳志章補充，社會團體法朝獎勵、扶助性質，依照社會團體財源、規模採分級分類管制，公益性質高、多領取獎補助團體，管制相對較為嚴格，每年也都要公開上網，「財務的公開透明是基本原則」。職業團體法部分，陳志章表示，由於專業職業態樣差異大，又涉及各職業專業團體法，如會計師公會就涉及會計師法，還需要時間尋求社會共識。