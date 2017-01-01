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若有人因年改委屈 陳建仁：我願致歉

2017-01-01

〔記者蘇芳禾、曾韋禎／台北報導〕國家年金改革委員會昨召開首場分區座談會，場內外都有抗議聲浪，蔡英文總統昨與媒體茶敘時表示，年金改革是政府優先重大改革項目，她希望每十年檢討一次年金制度，成為台灣政府的常態，確保未來每一個世代退休的安全。身兼年金改革委員會召集人的副總統陳建仁則強調，改革對象是「制度」而非「群體」，如果還是有人覺得被污名化或感到委屈，他以年改會召集人身分表達歉意。

首場座談 年改會提簡報

年改會一月十四日前將在台北、台中、高雄、台東舉辦分區座談會，並於廿一、廿二日舉辦國是會議後，研提修法草案。蔡英文昨再度宣示，政府會在下個會期將年金改革最終版本送到立法院審查。

首場分區座談會昨在交通部集思會議中心召開，由勞動部長郭芳煜、銓敘部長周弘憲、次長林文燦共同主持，共有一五八位各界代表出席。

年改會在簡報中指出，年金改革非做不可，除了不同制度間的差異過大，人口更是加速老化，現為五．六個青壯人口扶養一個老人，二○三一年將是二．六人扶養一人；政府的未來給付責任將超過八兆元，勞保更接近九兆元。

對於改革內涵，年改會表示，現在僅採計退職前的薪資，未來將適度提高採計年數；所得替代率擬逐年調到六成到七成；十八％優存利率取消後，會將本金交還退休人員。在提撥費率方面，將從現行的十二％提高到十八％；請領年齡則規劃為六十五歲，中小學教師會先從八○制調至八五制，再逐年調到六十歲。未來在不同制度間，將採年資併計、年金分計的方式處理，以暢通職域間的人力流動。

年改會坦言，初期的改革目標，是要把過去不合理的制度調回常態，確保三十年內不會破產。未來再研擬整合各年金制度，作為保障老年經濟安定與社會團結的制度；並定期於五年或十年進行檢討，以因應未來社會人口變遷的趨勢。

公教代表︰不得溯及既往

多位公教代表均強調，政府必須遵守信賴保護，改革不得溯及既往，更不能拿破產當藉口，難道幾年後又要因國家財政出現困難，再做改革？

包括時代力量、社民黨、樹黨等第三勢力，多認為應同時改革稅制，建立基礎年金，讓全國人民都能在年老後擁有基本所得。

青年世代︰勿忽視生存壓力

新北市在地深蹲協會理事長曾柏瑜也強調，年金是世代契約，要靠當下的工作者支持已退者，當然不能忽視青年世代的生存壓力。怎能要現在的貧窮化世代去負擔這麼龐大的年金？這就是榨取。

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  • 副總統陳建仁昨在總統府與媒體茶敘時強調，年金改革已經到了今天不做明天會後悔的階段。（中央社）

    副總統陳建仁昨在總統府與媒體茶敘時強調，年金改革已經到了今天不做明天會後悔的階段。（中央社）

  • 公教年金改革規劃

    公教年金改革規劃

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