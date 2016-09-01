傳訊陳建仁？ 檢︰只是證人

2016-09-01

〔記者黃欣柏、鍾麗華／台北報導〕針對週刊報導檢調在偵辦浩鼎案時，曾傳訊副總統陳建仁作證。士林地檢署昨證實，時任中研院副院長的副總統陳建仁在去年八月廿八日浩鼎舉辦專家會議時，以專家身分與會，而今年五月十一日已在陳的北平東路辦公室內，以證人身分就訊近三小時，釐清浩鼎董事長張念慈等人是否涉犯《證交法》。

檢方表示，陳建仁與台大校長楊泮池都是會議座上賓，兩人都以證人身分分別接受檢方訊問完畢；檢方強調，陳建仁時任中研院副院長，身兼院內基因體研究中心特聘研究員，在生物統計與流行病學上具權威性，浩鼎希望借重其專業而邀請與會，初判無利害關係，本案也未增列貪汙罪被告。

陳建仁副總統辦公室昨也表示，當天就訊的檢察官是士林地檢署檢察官黃德松，待證事由是以「張念慈等違反證券交易法」一案，就訊時間約三個小時；有關媒體報導，包括就訊日期、相關細節資訊均與事實不符。至於詳細就訊內容，基於尊重司法並謹守偵查不公開原則，不另說明。