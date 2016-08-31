日商收購跳票 樂陞小股東慘套

2016-08-31

收購人「落跑」 台股第一例

〔記者張慧雯／台北報導〕被稱為台灣遊戲業史上最大金額（約四十八．六億元）入股案的日商百尺竿頭收購樂陞破局！百尺竿頭昨以「因市場各種謠言與投機行為等而導致其股價波動與後期的大幅下跌」為由，無法完成收購案交割；樂陞表示，將在今天上午九時前返回應賣人股票。這創下台股史上首度公開收購案成立、但收購人「落跑」惡例；估有高達三千多戶投資人因此權益受損。

百尺竿頭在去年十一月參與樂陞私募案，以每股七十七．二元取得約五％股權；今年五月底，再宣布以每股一二八元、溢價約二十一％，公開收購樂陞二十五．七一％股權，若收購完成將握有三成股權，躍居樂陞最大單一股東。因溢價幅度不小，共有逾六．一萬張、超過三千戶參加應賣，超額收購比例達六成。

百尺竿頭 辯股價跌無法交割

但在交割日倒數前，百尺竿頭將交割日期從原五個營業日延長到八個交易日，得拖到今日才完成交割，讓樂陞昨原擬歡喜迎接百尺竿頭成為第一大股東的股東臨時會，變成小股東砲火大會。

昨現場湧入近百位小股東，每人都急著想知道收購案到底成不成，理由是應賣後股票都被鎖進專戶，就算今天開盤前返回股票，也將面臨龐大賣壓而慘賠。樂陞董事長許金龍面對小股東質疑，只能說：「總經理陳逸與北京財務長都是應賣人，若百尺竿頭不履約，陳逸將提出應賣權利受損訴訟，歡迎所有應賣股東一起參加。」

稍晚百尺竿頭透過樂陞發布重大訊息公告，指稱「自本次公開收購伊始，樂陞因市場之各種謠言與投機行為等而導致其股價波動與後期之大幅下跌。本公司資金提供方決議不續以每股新台幣一二八元價格完成公開收購樂陞股票」。

融券異常暴增 小股疑不單純

從樂陞股價變化來看，在百尺竿頭宣布公開收購曝光前，股價已大漲過一段，一度奔抵一一五．五元高價，隨後股價回檔到九十七至一一○元間震盪；投審會在七月二十二日通過後，股價一度漲回一一五元，但隨後一路走跌，到八月二十二日公告交割金入帳期限延長到八月三十一日，股價更一度跌到七十六．一元低點；昨尾盤急拉以七十八元作收。

另從券資比變化來看，七月二十二日約僅十三％，隨後一路攀高到八月十七日最高點的一四一．六％；樂陞在這次收購案過程中股價大起大落，且融券異常增加，昨有小股東直言質疑是否有「消息靈通人士」趁機上下其手，要求主管機關詳查，還給投資人一個公道。