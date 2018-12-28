〈珠寶時光〉走進美術館 欣賞珠寶－7

2018-12-28

文／黃尹青

見證一段品牌熱愛芭蕾的歷史

這群舞者從1940年代現身珠寶舞台，就從未謝幕。就像舞星養成不易，芭蕾舞者胸針數量幾稀，年年都有新作，永遠寥寥可數，而且都被迅速收藏，藏家們皆不肯輕易釋出它們，所以VAN CLEEF & ARPELS收藏的自家精采作品近千件中，芭蕾舞者胸針只有9件。除了一件是1950年代，其他都是1940年代的作品。這群元老級的舞者，總是在重要的展覽出現，帶大家重溫當年對美好的期盼，讓大家看看歲月無法留痕的美麗。

這群舞者雖然跳的是古典芭蕾，但是衣飾還是反應了當代的美學和用材，特別是第一批芭蕾舞者的臉和舞裙的鑽石，都是當年從西班牙王室的骨董珠寶拆下來的，因應戰時沒有鑽石交易和切磨的困境。

親見心得：手足表情的關鍵，拋光

這幾個芭蕾舞者胸針，年代各是1941、1942和1947，從珠寶工藝的角度來看，這些作品除了極盡細節的講究，很重要的是拋光的精采。拋光是一件珠寶最終的工藝細節，經此過程，讓金屬綻放設計上想要達到的光澤，才能為作品畫下完美的句點，也是芭蕾舞者手足表情特別豐富的關鍵。（作者為資深珠寶文字工作者）

圖片提供：VAN CLEEF & ARPELS

VAN CLEEF & ARPELS，芭蕾舞者胸針

VAN CLEEF & ARPELS，芭蕾舞者胸針

VAN CLEEF & ARPELS，芭蕾舞者胸針

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