〈珠寶時光〉走進美術館 欣賞珠寶－5

2018-12-28

文／黃尹青

見證一位傳奇女子的精采人生

這件可算是CARTIER典藏中最為人知曉的，而且也成了品牌最受歡迎的系列PANTHERE的「領頭豹」。

這只胸針是1959年的作品，一隻美洲豹雄踞在一顆碩大重達152.35克拉的藍寶石上。這是「不愛江山愛美人」 的溫莎公爵和CARTIER共同設計，送給夫人的禮物。CARTIER在1987年公爵夫人的身後珠寶拍賣會得標後，珍藏至今。而且在世界各大博物館辦展時，常常可以看到它現身。 2012年在台北故宮舉行的「皇家風尚」展出時，它是非常搶鏡的主角。

藍寶石是溫莎公爵夫人最喜歡的寶石，因為和她的藍色眼睛相映。這顆喀什米爾藍寶石不但大，而且因為設計得精采，讓人覺得它是一顆很有趣味的寶石。

親見心得：一眼難忘的質色

27顆珠大15.2MM～19.2MM，源於一塊原石，顆顆都是最純正的翡翠綠，透明度高。這串珠鍊是當年CARTIER的作品，扣頭的造型正是1930年代品牌最著名的「裝飾風格」。我第一次見到它時，在它前面駐足許久，努力把它的質色表現記入腦海，覺得一旦被買家購藏了，很難再見。沒想到還能有機會，到了第三次時，是它被CARTIER購藏後第一次在台北公開，我覺得安心，知道此後應該有更多的機會再相遇了。 （作者為資深珠寶文字工作者）

圖片提供：CARTIER

CARTIER，芭芭拉休頓的翡翠珠鍊MDIVANI NECKLACE

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