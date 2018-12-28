〈珠寶時光〉走進美術館 欣賞珠寶－6

2018-12-28

文／黃尹青

見證一個夢想者的奮鬥

這件目前珍藏於MIKIMOTO珍珠博物館的重要作品，遇重要的時間點也會到世界各地去巡迴展出，品牌慶祝120周年和125周年，它就曾來過台灣展出。

對品牌來說，這件作品有重要的歷史意義。它用習自西方的珠寶工藝，呼應當時西方珠寶盛行的裝飾藝術風格，表現日本傳統文化的題材，設計鑲成既符合日本傳統服飾佩戴需求，又可以轉換成西方珠寶的佩戴型式。

它的主題矢車，是緣於它的圖案。日本每年五月五日的「男兒節」，會在自家門前樹立鯉魚旗，旗桿頂端有一個似風車的金屬，造型如五箭齊射一輪，就叫矢車。這件作品的主要佩戴功能是帶留(SASH CLIP)，也就是日本婦女著和服時用來固定腰封結飾的飾物；但是經過精巧的設計，可以藉著簡單的工具和裝置，變化出12種功能的珠寶。它的鉑金珠邊工藝(MILLEGRAIN)，是當時鉑金珠寶的經典。

「矢車」於1937年出現在巴黎萬國博覽會，身懷目的，一方面要讓西方知道日本有如此精巧的珠寶工藝，一方面希望大家認識養殖珍珠的美。它在巴黎售出後，從此了無蹤影，直到1989年4月它出現蘇富比紐約拍賣會，被MIKIMOTO競標買回。

親見心得：真想親手組合一番

「矢車」中央是一顆8.75MM的養殖珍珠，箭輪則鑲用鑽石、藍寶和祖母綠，兩邊成片共有20顆3.5～4.5 MM的珍珠。它的12種變身，是運用鎖螺絲的方式，將主體固定，其中附有一只螺絲起子。

其實看過它最少兩次，每次都細細端詳，心裡的OS始終是：什麼時候有機會可以親自玩玩它們的組合？一件珠寶可以組合12種型式，沒玩過麼知道它在鑲製設計細節的精巧呢？而且到底可以玩出哪12種造型，光用數的，真的數不出來。 （作者為資深珠寶文字工作者）

圖片提供：MIKIMOTO

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/