〈珠寶時光〉走進美術館 欣賞珠寶－2

2018-12-28

文／黃尹青

見證一位巨星的情史

影星伊麗莎白泰勒(ELIZABETH TAYLOR)，生前熱愛BVLGARI的珠寶。身後，BVLGARI對於這樣一位閃亮的知音，自然努力想購藏她曾經擁有的自家珠寶。2011年12月，在泰勒身後遺物的那場拍賣會，BVLGARI在激烈競爭中，努力標得7件珠寶，其中最受矚目的，就是這件祖母綠鍊墜／胸針兩用珠寶。

因為它締造了兩項拍賣史上的紀錄，一是單一件祖母綠珠寶最高成交價(657萬8500元美金，折合台幣約2億)；一是祖母綠每克拉最高價(每克拉28萬美金)。

在伊麗莎白的BVLGARI祖母綠系列中，這是她和李察波頓結婚時，唯一戴在胸前的珠寶，也可能是波頓送給她的第一件禮物，是她很愛的珠寶，戴著它留下不少鏡頭。

品牌購藏後，迅速就在那年舉行的125周年展上海站中亮相，目前仍在莫斯科克里姆林宮的「TRIBUTE TO FEMININITY」展出，它也是明星。

親見心得：難以忘懷明星光采

主石是一顆重達23.44克拉的哥倫比亞祖母綠，邊鑲12顆總重25克拉的梨形鑽石，是品牌1958年作品，有著當時BVLGARI的經典風格。原來是胸針，後來改成胸針鍊墜兩用款，可以用來搭配李察波頓(RICHARD BURTON)送給她的祖母綠項鍊。 它的明星光采，值得你站在它前面細細地看，把它牢牢記在腦海裡。

（作者為資深珠寶文字工作者）

圖片提供：BVLGARI

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