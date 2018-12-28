〈珠寶時光〉走進美術館 欣賞珠寶－4

2018-12-28

文／黃尹青

見證一則神祕的傳說

珠寶被品牌捐贈給博物館，它們就成了公共資產，此後再沒買賣，真的無價了，希望之鑽(HOPE DIAMOND)就是其一。這顆鑽石是由HARRY WINSTON捐贈給美國華盛頓史密森協會(SMITHSONIAN INSTITUTION)， 長久在博物館的HARRY WINSTON藝廊永久收藏。

這顆藍色彩鑽重達45.52克拉， 顏色是帶有灰調的深濃藍色，有深邃的吸引力，天生具神祕感。但是讓它廣為周知的，是發生在它周遭的故事。傳說，它是一顆受到詛咒的寶石，擁有它的主人最後都發生慘劇，唯一的例外是它最後一任主人HARRY WINSTON。生命本無章法，這顆藍鑽無端承載了這些，卻造成它的獨特。

親見心得：吸入的魔法

我於2002年在博物館見到它，在它前面足足站了半小時，看愈久愈感受到它深邃的魅力，彷彿會把整個人吸進去， 是一次特別的經驗。（作者為資深珠寶文字工作者）

圖片提供：HARRY WINSTON

HARRY WINSTON，希望之鑽（HOPE DIAMOND）

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