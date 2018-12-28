〈珠寶時光〉走進美術館 欣賞珠寶－1

2018-12-28

文／黃尹青

2018年珠寶品牌舉辦大大小小珠寶展，在珠寶圈已然成勢。

一直維持著高貴神祕身段的珠寶名牌，為了更親近大眾，近年舉辦大大小小不同型式的展出。展出地點的選擇包括：國家級的博物館，如俄羅斯的克里姆林宮、北京故宮、京都國立近代美術館等；也有藝廊或重新規畫的展場。總之，離開了過往以商業考量為主的品牌專賣店。展出的方式，有大型的回顧展，有突顯單一主題的小型展，也有以趣味互動為主的設計。

因為是不涉交易的展覽，觀眾看展的角度不一樣，對於珠寶的看法也有了改變，珠寶的角色因此靜靜地有了變化，往藝術品前進著。

靜靜 欣賞輝煌

對看展人的來說，不起擁有的慾望，不必有買和不買的交戰，也不興羡慕或嫉妒的心，可以更平心專注地欣賞珠寶、認識它們。一如我們從未想過擁有名畫真跡，但是想親見它們、認識它們，懂得欣賞它們。這些珠寶因此成了品牌最好的親善大使，用一種實證且可親可近的方式，讓你明白品牌曾經有的輝煌。

見證 一段時光

世界知名畫作，最終的去向是博物館和美術館，大眾有很多機會可以親見。珠寶不是，它們最終的去處是私人。多數高價精采的珠寶，在新品發表的時候，有緣得見，卻是一期一會，一經買家購藏，就此如入深似海的侯門。現在品牌樂於用各種主題辦公開的展覽，不論是品牌珍藏或是向私人藏家借展，這些珠寶比以往有更多的機會亮相，珠寶也因此成了半公開或公開的資產，它們不再只為了佩戴、價值等等理由，它們是以見證了一段時光、一個故事的藝術品存在著。

一睹 天價之作

珠寶界有知名珠寶，一如畫中名作。這些珠寶曾經連品牌都不知它們去向，一旦出現在公開交易市場，品牌不惜重金，無論如何都要搶到它，所以經常締造了該品目拍賣的世界紀錄。這件珠寶的價值，成了一種指標，通常都是天價，事實上價值難以估計，它已進入另一個殿堂。（作者為資深珠寶文字工作者）

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