〈珠寶時光〉走進美術館 欣賞珠寶－3

2018-12-28

文／黃尹青

見證一段世紀愛情

這件可算是CARTIER典藏中最為人知曉的，而且也成了品牌最受歡迎的系列PANTHERE的「領頭豹」。

這只胸針是1959年的作品，一隻美洲豹雄踞在一顆碩大重達152.35克拉的藍寶石上。這是「不愛江山愛美人」 的溫莎公爵和CARTIER共同設計，送給夫人的禮物。CARTIER在1987年公爵夫人的身後珠寶拍賣會得標後，珍藏至今。而且在世界各大博物館辦展時，常常可以看到它現身。 2012年在台北故宮舉行的「皇家風尚」展出時，它是非常搶鏡的主角。

藍寶石是溫莎公爵夫人最喜歡的寶石，因為和她的藍色眼睛相映。這顆喀什米爾藍寶石不但大，而且因為設計得精采，讓人覺得它是一顆很有趣味的寶石。

親見心得：不見雄偉 比例精巧

也許是美洲豹的姿態和重達152.35克拉圓凸形藍寶的量感，看圖片會以為這是一件碩大的胸針，其實它的高度只有6公分，親見覺得沒那麼雄偉，反而覺得精巧細緻，特別的是細賞藍寶石的點點豹紋。（作者為資深珠寶文字工作者）

圖片提供：CARTIER

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