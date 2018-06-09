IKEA × Off-White 創意單品辨識高

〔記者凃盈如／台北報導〕瑞典家具業龍頭IKEA今年於DEMOCRATIC DESIGN DAYS（簡稱DDD）呈現多款新品與概念，包括消費者最關注的，與稱為街頭服飾名牌Off-White，以及頂級精品香氛Byredo之跨界合作，都有了最新進度。
品牌觀察到千禧世代的生活方式，雖然居住的空間較小，但對於居家和藝術、設計、個性、情緒等連結，皆十分重視，這些想法，自然為影響了年輕人的居家美學，而本次呈現的IKEA × Off-White部分新品，便充分展現了這種專屬於自己的個性，譬如鏡子不再規規矩矩，而是帶有似裂痕的設計；一張看似簡單，有著歐洲傳統造型的單椅，椅腳卻有足具辨識性的紅色「門擋」標記。本次IKEA × Off-White合作，品項包括單椅、展示櫃、門擋、地毯、購物袋等，預計於今年11月陸續上市。
至於香氛迷持續關注的IKEA × Byredo系列，至今仍保持了一點神秘感，尚未有具體商品，但Byredo創辦人Ben Gorham受訪提到，那將會是讓人與人更有連結的商品。他舉例：「當我們遇到特定的氣味時，都可以將記憶聯結到另一個時間和地點的感受，可能是媽媽烹飪的童年記憶，也可能是把新剪的草或親人的香水，嗅覺對情緒影響最為直接。」IKEA × Byredo系列，預計於2019年推出25至30個品項，打破傳統中香氛的表現方式，帶領人們探索在家中使用香氛的新途徑。更驚人的是，在昨日DDD結束前，IKEA更興奮宣布接下來將與運動品牌adidas、丹麥LEGO合作，強強聯手，為居家帶來更多元、活潑的可能性。