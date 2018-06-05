IKEA限量OMEDELBAR 創新個性

2018-06-05

〔記者凃盈如／台北報導〕IKEA宜家家居透過不斷創新與跨界，讓人看到不同的品牌面向，本次跨界聯名的對象，讓人跌破眼鏡，是曾為Lady Gaga、Beyoncé、Madonna等巨星設計造型的「好萊塢時尚實踐家」Bea Åkerlund。Bea Åkerlund跨入家居領域，與IKEA攜手推出全新的OMEDELBAR系列，在溫潤的北歐風格之外，開創大膽鮮明的視覺風格，含黑白條紋、狂野醒目的正紅唇印、絢麗的金色線條等強烈哥德式風格。OMEDELBAR於台灣推出31件商品，包含扶手椅、抱枕、鏡子、壁貼、花瓶、時鐘、收納盒、吊衣桿等品項，每件都充滿Bea的強烈自我風格，也呼應了「B Who you are. （做你自己。）」 OMEDELBAR限量系列商品即日起於IKEA宜家家居全台5間店陸續上市。

本系列名OMEDELBAR，是瑞典文中的「即刻」之意，本次商品亮點為手部造型的「壁面掛飾」，由於採用傳統技術成本過高，於是IKEA也挑戰極限採用3D列印方式製作，讓這雙手既可以做為壁面裝飾，也可以用來展示配件，更是IKEA有史以來首件大量生產3D列印商品。此外，Bea Åkerlund的個人的招牌便是鮮豔紅唇，可見狂野的紅唇躍上抱枕、壁貼；另有奇趣的魔術帽型花瓶，插花之外也可放置蒐藏品，更狂一點還可以養魚，另有懷錶造型的時鐘，以放大的尺寸躍上壁面，為空間增加奇趣，也開啟人們對於居家空間的創作力。