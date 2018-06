IKEA限量OMEDELBAR 創新個性

2018-06-05

〔記者凃盈如/台北報導〕IKEA宜家家居透過不斷創新與跨界,讓人看到不同的品牌面向,本次跨界聯名的對象,讓人跌破眼鏡,是曾為Lady Gaga、Beyoncé、Madonna等巨星設計造型的「好萊塢時尚實踐家」Bea Åkerlund。Bea Åkerlund跨入家居領域,與IKEA攜手推出全新的OMEDELBAR系列,在溫潤的北歐風格之外,開創大膽鮮明的視覺風格,含黑白條紋、狂野醒目的正紅唇印、絢麗的金色線條等強烈哥德式風格。OMEDELBAR於台灣推出31件商品,包含扶手椅、抱枕、鏡子、壁貼、花瓶、時鐘、收納盒、吊衣桿等品項,每件都充滿Bea的強烈自我風格,也呼應了「B Who you are. (做你自己。)」 OMEDELBAR限量系列商品即日起於IKEA宜家家居全台5間店陸續上市。

本系列名OMEDELBAR,是瑞典文中的「即刻」之意,本次商品亮點為手部造型的「壁面掛飾」,由於採用傳統技術成本過高,於是IKEA也挑戰極限採用3D列印方式製作,讓這雙手既可以做為壁面裝飾,也可以用來展示配件,更是IKEA有史以來首件大量生產3D列印商品。此外,Bea Åkerlund的個人的招牌便是鮮豔紅唇,可見狂野的紅唇躍上抱枕、壁貼;另有奇趣的魔術帽型花瓶,插花之外也可放置蒐藏品,更狂一點還可以養魚,另有懷錶造型的時鐘,以放大的尺寸躍上壁面,為空間增加奇趣,也開啟人們對於居家空間的創作力。