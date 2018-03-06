IKEA絕版品出清 搶貨手腳快

2018-03-06

〔記者凃盈如／台北報導〕IKEA宜家家居即日起至3月21日推出「絕版品出清」，精選商品全面5折起，適合為居家除舊佈新，以更划算的價格入手，佈局新生活。IKEA行銷總監程耀毅表示：「為迎接新品上市，IKEA每年都會推出絕版品出清的活動，目的就是將部分不再生產的商品，以更優惠的方式回饋給消費者。今年的精選絕版商品包含許多不同類別的家具家飾，讓消費者在有限的預算中以有趣又有個性的方式，玩出生活品味。」

為迎接4月即將推出的新品，這次的絕版品出清活動就為入手經典商品的好時機，且涵蓋多樣PS 2017商品。暢銷品項如BILLY系列書櫃（樺木精選商品5折起），多樣化尺寸可依居家收納需求做選擇，不論是陳列書籍、雜誌或擺放家飾品皆宜；IKEA PS 2017折疊式雙人座沙發（原價4,995元、特價2,490元）簡單卻舒適的設計，可折疊、易收納，適合小空間使用。SKRUVSTA旋轉椅（原價3,499元、特價1,899元），可順應習慣調整座椅高度，在任何材質的地板上也能滑順移動，具有感壓煞車裝置，起身時椅子不會滑動更加安全。 家飾品更是點綴居家迎新的最佳選擇，運用VARV夾式聚光燈（原價1,290元、特價699元），安裝在床頭板做為閱讀燈，提供舒適柔和的氣氛；另有MJÖLKÖRT窗簾（原價599元、特價349元），密織布料可部分遮光，保有生活隱密性之餘，陽光仍可照進室內、LUGGA香氛杯狀蠟燭（原價129元、特價59元）、 IKEA PS 2017收納盒（原價1,990元、特價990元）等優惠商品。