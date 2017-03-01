IKEA賣自行車 平整包裝組裝樂

2017-03-01

〔記者凃盈如／台北報導〕沒有看錯！IKEA宜家家居開始賣自行車了！這款自行車名為SLADDA，它擁有IKEA一如既往的「平整包裝」，有效減少包裝體積，且消費者一樣可享受自行DIY組裝的樂趣，更潮的事可加購各種需要配件，目前除腳踏車之外推出防護頭盔、前貨架、單車包、拖車、後貨架，讓單車功能更多變化，人們可騎著它在城市中更減碳環保地移動。

SLADDA前貨架可置放日常生活隨身物、單車包可以掛在後貨架上，也能當後背包使用；拖車還可解決搬運大量物品的需求，且SLADDA自行車與配件，也因突破性的設計而獲得2016紅點設計獎產品設計類別的「最佳設計獎」，既時尚又環保。IKEA近年來針對城市日漸擁擠的生活空間多有著墨，根據永續發展的環保理念，IKEA設計師與產品開發人員跟著自行車騎士在城市中騎了3天，最後提出了SLADDA自行車與各種配件的構想，希望讓人們能擁有更方便又靈活的交通工具，同時又不會對地球造成負擔。