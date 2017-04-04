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IKEA小小店長 兒童節當萌主─迎賓元氣一級棒 親子互動經營歡樂時光

2017-04-04

〔記者凃盈如／台北報導〕兒童節到！IKEA日前於敦北店舉辦「小小店長」體驗營，2週內共有400多人報名，抽出10組親子共襄盛舉，讓小朋友在玩樂中學習，每個小朋友都換上IKEA制服，戴上工作證，興奮組裝椅子、整理展間、開店迎賓，最後至收銀台結帳。活動過程，每一位小朋友專注學習或者困惑的表情萌翻天，但經由IKEA員工引導後，小朋友開始展現主動熱情的一面，拿購物袋迎賓時，許多剛入店的客人也露出驚喜表情，與小朋友打招呼，而家長則忙著在一旁拍照，開心地為子女的成長歷程做紀錄。

IKEA表示，現在家長總希望多與孩子互動，但往往會不曉得要跟孩子一起做些什麼，希望透過小小店長體驗營，提供「優質的相處時光」，藉由角色扮演，提升孩子學習解決問題的能力、提前感受團體生活，也透過親子間互動，拉近彼此距離。

IKEA小小店長體驗營即日起將陸續開放4月以及5月的場次，為維護活動品質，通常於平日舉行，詳細活動日期及報名方式可於IKEA宜家家居敦北店粉絲專頁查詢，此外，為歡慶兒童節，IKEA敦北店即日起至4月30日針對多項兒童商品提供獨家優惠，如兒童衣櫃、儲物盒及玩具箱等指定收納系列，可享75折優惠。

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  • IKEA日前於敦北店舉辦小小店長體驗營，增進親子互動，且讓小朋友提前進入團體生活，當小朋友們迎賓時，原本羞澀害羞，但經過一番鼓勵，紛紛喊著歡迎光臨，拿袋子給進店的客人。（記者凃盈如攝）

    IKEA日前於敦北店舉辦小小店長體驗營，增進親子互動，且讓小朋友提前進入團體生活，當小朋友們迎賓時，原本羞澀害羞，但經過一番鼓勵，紛紛喊著歡迎光臨，拿袋子給進店的客人。（記者凃盈如攝）

  • 小朋友在IKEA員工的悉心引導下，學習如何掃瞄條碼結帳、算錢，每位孩子都顯露專注神情。 （記者凃盈如攝）

    小朋友在IKEA員工的悉心引導下，學習如何掃瞄條碼結帳、算錢，每位孩子都顯露專注神情。 （記者凃盈如攝）

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