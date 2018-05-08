IKEA×STAMPD 跳玩滑板街頭風家具

2018-05-08

〔記者凃盈如／台北報導〕IKEA求新求變，不斷與設計圈、時尚圈跨界聯名，如今還出了第一個滑板街頭風系列家具「SPÄNST限量系列」，瞄準關注街頭時尚的消費者，也讓居家生活的搭配更風格化，展現個人丰采與喜好。

本次IKEA與洛杉磯時尚設計師兼潮流名店STAMPD創意總監Chris Stamp合作所推出的SPÄNST限量系列，有別以往北歐風溫暖的基調與繽紛色彩 ，SPÄNST主要以黑白展現活力與酷勁，此系列除了一般家具家飾品，如桌子、椅凳、鞋盒、儲物櫃，還有衣服、LED裝飾燈棒、籃球遊戲組，乾淨俐落的設計，呈現青春又有型的質男空間，而此系列運用單一色系的視覺元素、能一眼看穿的穿透性材質，讓居家頓時變身為展示自己喜好的潮流空間！

SPÄNST系列靈感來自充滿陽光的南加州，Chris以玩滑板和衝浪長大，他認為「滑板不只是一種交通工具，更是一種文化，也是STAMPD DNA中的重要元素。」 SPÄNST系列利用木材、皮革、網狀布料等，打造出一系列簡約的街頭風格，產品包括多種收納櫥櫃，如透明鞋盒、衣架和網狀衣櫥，此外，還有籃球遊戲組、連帽衣和可放置鞋子與滑板的鞋架、滑板架等新穎且出乎人意料的產品，而LED裝飾燈棒也打破燈具直立或者懸掛等成規，可夾到牆上或靠在牆上使用，使用USB接頭充電，使用時更不受限制，別具風格。