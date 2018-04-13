IKEA×設計師聯名新品 限量獨特

2018-04-13

〔記者凃盈如／台北報導〕瑞典家具領導品牌IKEA又再度推出與2位全球頂尖設計師的聯名限量新品，分別是與英國鬼才工業設計師Tom Dixon合作的DELAKTIG系列，以及與擅長手作、樂於使用回收材創作的荷蘭設計師Piet Hein Eek合作的INDUSTRIELL系列。前者是全方位的座椅共享方案，模組化的設計可以任意變換、或坐或臥；至於INDUSTRIELL系列，則來自於一次米蘭家具設計展的巧遇，IKEA與Piet Hein Eek一拍即合，很快就決定了產品設計主軸：「手工製作，但要能大量生產。」 「INDUSTRIELL」是瑞典語中「工業」的意思，此系列雖然能夠大量製造，但每一件作品都加入人性化設計，讓每一件商品都如手工製作般獨一無二。

有趣的是，這兩個系列都是激發人們重新思考家具與人的關係的商品，譬如DELAKTIG激發人們想像，可以在簡單的變化中，改變空間的機能，無論是搬遷，或者孩子長大，甚或出租，只要改換配件就可以重新變成一個新的東西。至於INDUSTRIELL系列，則含餐椅、桌子、層架以及織品、花瓶、杯子等商品，隨處可見Piet Hein Eek尊重且審慎使用天然的材質的精神，以質樸的手工感，呈現不受時間約束的人性化溫度，讓空間更優雅也更有生命力。

圖片提供：IKEA