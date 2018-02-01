IKEA寵物家具 暗藏馴服訓練

2018-02-01

〔記者凃盈如／台北報導〕毛小孩不僅是寵物，更是家裡的一份子！看好寵物商機，IKEA LURVIG寵物系列即日起在台灣上市，提供消費者將近60項專為寵物設計的商品，從坐的、躺的、吃的以及玩的，室內到戶外用品樣樣俱全，不僅品質好，價格也讓人很心動，還可以完美搭配居家空間的商品。

IKEA在設計階段，特別請專業獸醫師協助進行風險評估分析，以毛小孩的觀點出發，研發與設計規定，均與人類產品一致。譬如設計團隊在研究寵物行為時發現，狗狗最喜歡咬玩具，出外散步後也經常將塵土帶回家中；貓咪喜歡抓東西、磨爪子，對氣味敏感，所以產品的安全性與耐用性，為首要考量。此外，狗狗常有狼吞虎嚥的問題，寵物慢食碗因應而生，設計師於飼料碗中加入障礙物，減緩牠們進食速度，避免胃痛風險；而寵物益智玩具，可藏零食，其不平整的表面設計，有助於清潔牙齒，讓狗狗在追逐過程中接受健康、有趣的智力訓練。

此外，觀察到寵物很喜歡與主人待在一起，LURVIG系列中的寵物床布套，可放入舊織品，讓寵物躺在墊子上聞到熟悉的氣味，不使用時也方便收納攜帶。附支腳貓屋，則可以選擇加裝支腳、懸掛於牆面或放入現有的KALLAX層架組，讓貓咪自由穿梭；貓屋前片以瓊麻製成，能任意磨爪，也可以在上方或裡面擺放抱枕，增加舒適感。此外，IKEA更針對熱銷商品KLIPPAN雙人座沙發，推出迷你寵物版，在在鼓勵主人，多花點時間陪伴家中的毛小孩。