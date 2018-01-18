家樂福DM跟IKEA太像 小編竟回：好設計就是要致敬

家樂福近日在臉書PO出一張販售小型沙發的DM，張哲生在臉書PO出與IKEA DM的對照圖，質疑兩者很雷同。（圖擷自家樂福臉書、網路，本報合成）

2018-01-18 21:28

〔即時新聞／綜合報導〕「家樂福的『IDEA』是在向『IKEA』致敬嗎？」家樂福近日在臉書PO出一張販售小型沙發的DM，但網友的焦點卻不是DM內容，而是紛紛質疑家樂福的DM跟IKEA有87%像，紛紛嘲諷「看完封面只有想去逛IKEA的念頭」、「美編的腦細胞都用光了嗎？」

家樂福近日在臉書PO出一張販售小型沙發的DM，引發網友議論，質疑家樂福的DM跟IKEA的很像。知名製作人張哲生也在臉書PO出翻拍封面對照，並指DM中「不只 IDEA 和 IKEA 看起來像，還有『為生活添點家樂福』vs『Make room for life』、價錢的位置、品牌 logo 的位置」也都很雷同。其他網友也紛紛留言砲轟「欠吉嗎？」、「家樂福最近很會模仿」、「抄好抄滿！一定會說是致敬…」，也有人認為、「這明顯是刻意造成話題…」、「這樣只好請IKEA可以準備開始賣生鮮了」等。

在家樂福該篇貼文底下也湧入許多網友留言質疑「一不小心會看成IKXA」、「非常不喜歡這種自以為有趣的行銷手法！」還有網友標註 IKEA宜家家居粉絲團，結果家樂福小編竟回「好設計就是要致敬，歡迎IKEA致敬家樂福！」讓網友更加暴怒「超傻眼！這已經有錯在先了還硬拗，而且宜家的設計美學跟你們完全不同檔次的，你們抄人家的已經讓人笑瘋了，還要人家跟你們致敬，是不是搞錯了什麼事？」、「家樂福小編的回應真是天下無敵了！」張哲生也在臉書說「家樂福小編的回應真的是天下無敵了」。

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