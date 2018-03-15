用IKEA杯子喝水突爆 中國女被炸斷牙怒索賠470萬

2018-03-15 21:10

〔即時新聞／綜合報導〕中國北京一名王姓女子日前使用IKEA的一款玻璃杯喝水，結果水杯突然爆炸，把她當場炸暈、1顆門牙炸斷，送醫縫了4針，事後王女對IKEA提出告訴，索求100萬餘元人民幣（約468萬元新台幣）的賠償。

根據中國媒體《法制晚報-看法新聞》報導，王女表示，她去年5月20日凌晨4點左右起床喝水，在玻璃杯中倒入涼水準備飲用，豈料杯子剛舉到嘴邊時突然爆炸，把她當場炸暈，醒來後發現嘴角流血，門牙還斷了，事後送醫治療，縫了4針，先後去醫院治療了12次之多，面部還留下傷痕。

王女表示，玻璃杯是她從IKEA北京西紅門店買來的，事發當天她就反應給IKEA，不過IKEA敷衍了事，後來還不願意賠償醫藥費，至今尚未賠償任何一毛錢。由於雙方對價格談不攏，最後走上法院，王女要求IKEA賠償杯子費用、雙倍醫藥費、後續治療費和精神賠償金等共100餘萬元人民幣。

報導稱，全案原定在今上午開庭，王女如約到庭，但IKEA方卻沒有出現，書記官說，由於IKEA拒收傳票，還把傳票退回來，導致今天的庭審取消，下次開庭時間將另行通知。

IKEA西紅門店顧客關係部的姚姓經理表示，她不太清楚拒收傳票的事，表示會等法院寄出新的傳票，也希望能將此事解決。