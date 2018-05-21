年輕人只知道IKEA嗎？ 鄉民跳出來爆傳統家具行黑幕

2018-05-21 20:17

〔即時新聞／綜合報導〕來自瑞典的IKEA主打「花小錢就能將好家具帶回家」，成為不少小資族在購買家具時的首選。日前一名網友就在PTT上發文表示自己即將新婚的朋友要佈置新家，家具全在IKEA添購，讓這名網友萌生一個疑問：「現在年輕人要買家具，只知道IKEA了嗎？」

這名網友在PTT上詢問廣大鄉民，自己即將結婚的的朋友到IKEA買家具佈置新家，自己也問了許多朋友如果要買家具第一個會想到哪去購買，得到的答案通通都是IKEA，讓這名網友十分好奇，難道沒有別的選擇了嗎？針對這名網友的疑問，不少鄉民跳出來爆卦，分享為何越來越多人不想到傳統家具行買家具。

鄉民紛紛表示，因為一般傳統家具行太黑心，如果不夠了解行情就很容易被騙，而且很多時候消費者也不太清楚傳統家具行的貨源來自哪裡。還有一名鄉民分享自己被家具行老闆坑的經歷，「傳統家具行都亂開價，我有款沙發從48萬一路報到10萬。」相比IKEA，它之所以受到年輕族群喜愛，是因為其價格透明、選擇多，也可以悠閒逛家具，不用一直被業務騷擾。

但也有鄉民為傳統家具行說話，一位家裡從事家具行的網友表示，這主要還是要看個人需求，IKEA適合租屋客，以及那些懶得比較價錢的消費者，但因為IKEA價格便宜，一分前一分貨，品質多少會比傳統家具行賣的家具還差一些，「我家以前做家具行，專賣橡木衣櫃、衣櫥、床用30年以上都不會壞，從出生到現在快30年都沒壞過、裂過，頂多蠟漆掉了。」