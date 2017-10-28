美度靈感源於建築 錶襯古根漢

〔記者林欣若／紐約報導〕瑞士鐘錶品牌美度（MIDO）擅長結合建築的精緻之美與鐘錶的機械工藝，從古羅馬競技場、米蘭艾曼紐二世拱廊到雪梨港灣大橋，美度將每一座建築物的精髓濃縮於腕錶設計，展現匠心。今年全新推出的「靈感源於建築限量腕錶」系列以紐約著名地標古根漢美術館為創作主題，純白極簡的建築風格，躍然於腕上。
去年美度於全球12座城市挑選共60座經典建築，在網路發起票選活動，台灣包括龍山寺、台北市立美術館、北投圖書館、台北小巨蛋、台北101等建築都列入參賽名單，最後由紐約的古根漢美術館奪冠。古根漢美術館出自知名建築師法蘭克‧洛伊‧萊特（Frank Lloyd Wright）之手，館內的參觀走廊從地面以3%坡度緩緩上升形成螺旋走道，層層的走道沒有窗戶，唯一的照明來自頂樓以幾何線條裝飾對稱結構性的天窗，光線從天窗灑向螺旋走道，是最自然和諧的照明，這些獨特的建築設計，成就古根漢的經典地位。
新品發表會上，美度將古根漢美術館改頭換面，原本清一色的奶油白建築，被美度標誌色彩橘色和黑色妝點得熱鬧活潑，機芯圖案和MIDO的品牌LOGO投射在奶油白牆上，和展示中的藝術品融為一體。限量腕錶處處展現建築細節，微微穹型的藍寶石水晶玻璃鏡面搭配細緻噴砂處理的蛋白色錶盤，重現古根漢美術館的天窗之美，拋光與緞面絲光打磨處理交錯的錶殼，呼應古根漢美術館的立體螺旋結構，錶殼內緣刻有「INSPIRED BY ARCHITECTURE」字樣凸顯獨特性，搭載經瑞士天文台認證的矽材質游絲自動上鏈機芯，動力儲存80小時。
圖片提供：美度