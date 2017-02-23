天梭搶先巴塞爾 時間就是金錢
〔記者方惠宗／台北報導〕好一款「帶財」錶！天梭（Tissot）為即將在今年3月在瑞士巴塞爾舉辦的「2017巴塞爾世界鐘錶珠寶博覽會」（Baselworld 2017）預先發布新訊，一款在錶背鐫刻著與瑞士法郎一元硬幣相同圖案的腕錶特別吸睛，宛如把錢幣暗藏手腕，象徵「將時間與金錢掌握手中」。
天梭這只新作是「杜魯爾系列機械動力80瑞士特別款」，系列名稱以錶廠發源地、瑞士製錶重鎮力洛克（Le Locle）的街道「杜魯爾」（Chemin des Tourelles）為名，採用316L不鏽鋼材質結合玫瑰金PVD製作，搭載Powermatic 80自動上鏈機芯，具備時分秒、日期顯示功能。款式共有錶徑42毫米的男錶與32毫米的女錶；男錶面盤外圈以瑞士十字做裝飾，女錶面盤中央則有精緻的珍珠母貝，風格柔美。錶背更有特別的設計，即鐫刻著與瑞士法郎一元硬幣相同的圖案，中央手持長矛與瑞士十字盾牌的形象是被代表瑞士行政區的23顆星星環繞的「Helvetia」護國女神。錶廠解釋，「今日的瑞士聯邦由26州所組成，但1瑞郎或2瑞郎的Helvetia圖案可追溯至1874年發行的銀幣版本，當時只有22顆星，1983年改為23顆星；後因白銀價值高於貨幣面額，於1968年至今改以銅鎳合金製作」：錶款以此為設計靈感，則在於彰顯天梭歷史悠久的發展與穩定推出優良作品的「瑞士精神」。錶廠也強調：「一元看似微不足道，卻是累積財富的一個最小整數單位。」祝福財運，意味深長。
不斷展現強烈現代感和創新思維的「Rado」雷達表，亦搶先曝光一款擁有不對稱錶盤設計的DiaMaster鑽霸系列電漿高科技陶瓷自動腕錶，全新面盤以細緻的羅馬數字時標凸顯細膩優雅，灰棕色或藍色太陽紋飾面盤搭配Rado電漿高科技陶瓷錶殼；陶瓷的優越除了重量比精鋼輕盈約25%、硬度比精鋼超出5倍，以及更耐磨損且抗敏等優點，更輕盈、更舒適。
本屆巴塞爾錶展的展期為3月23日至30日。
圖片提供：Tissot、Rado
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