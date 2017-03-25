寶璣航海腕錶 玄妙迷人

2017-03-25

〔記者方惠宗／瑞士巴塞爾報導〕巴塞爾國際鐘錶珠寶展（Baselworld）以屆滿100週年之姿於本月23日在瑞士巴塞爾（Basel）展開。會中，寶璣（Breguet）將時間等式、萬年曆、陀飛輪，三大複雜功能集於航海系列Marine Equation Marchante 5887腕錶，除了玄妙的時間等式功能，這款超卓複雜功能腕錶擁有位列三大複雜功能之一的萬年曆功能，標誌著寶璣Marine航海系列邁入嶄新的時代。

儘管瑞士鐘錶業在過去一年因景氣受挫，然而，獨一無二的工藝再次吹響腕錶藝術的號角。寶璣航海系列Marine Equation Marchante 5887腕錶以玄妙迷人的時間等式顯示平均太陽時間（平太陽時）與真實太陽時間（真太陽時）之間的差距；「平太陽時」指的是一般通用的地方標準時間，「真太陽時」則反映太陽真正的運動規律，兩者在一年之中只有4天完全相等。寶璣透過置於透明藍寶石圓盤之上、極為纖薄的時間等式凸輪，按月校準時間等式的時間差。同時，萬年曆的資訊佈局精心，優美簡潔、一目了然。透過藍寶石水晶底蓋、橋板上精心雕刻法國皇家海軍一級戰艦「路易士皇家號」（Royal Louis），宛如再現寶璣「法國皇家海軍御用精密時計製造商」的官方稱號。

蕭邦L.U.C系列之核心錶款L.U.C Lunar One推出限量100只、全新950鉑金款式，當月相盈虧與萬年曆顯示的腕錶披上極致精美的950鉑金，並飾以點綴太陽紋裝飾的神祕闇藍色錶盤，同時閃耀著「日內瓦印記」的殊榮，蕭邦理想中大複雜功能腕錶於此達到更為珍貴罕見的巔峰時計。

雅克德羅（Jaquet Droz）全新自動玩偶腕錶「愛之蝴蝶自動玩偶腕錶」呈現一幅自然主義劇幕；按壓錶冠的按鈕，充滿詩意的場景即在錶鏡下生動上演：優雅的蝴蝶輕盈翩飛，牽引著駕馭小車的天使掠過。固定與活動輪輻的巧妙組合，締造出車輪轉動的奇妙視覺景象，動靜相宜、急慢相和，展現自動玩偶大師的精湛技術。

圖片提供：Breguet、Chopard、Jaquet Droz