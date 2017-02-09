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巴塞爾錶展倒數計時 寶璣、歐米茄搶先看

2017-02-09

〔記者方惠宗／台北報導〕全球規模最大的鐘錶與珠寶業盛事，2017年「巴塞爾世界鐘錶珠寶博覽會」（BaselWorld，簡稱巴塞爾錶展）開始為開幕日倒數計時，本屆展期為3月23日至3月30日。迎此盛會，寶璣（Breguet）、歐米茄（Omega）、TAG Heuer等多家重量級錶廠率先釋出錶款新訊，以「黑色運動」與「鑽鑲黃金」兩大元素預告新作焦點。

寶璣發布全新的Tradition Dame 7038自動上鏈腕錶，以玫瑰金錶殼搭配鑲鑽錶圈、烘托開放式錶盤的機芯結構，中央發條盒以手工鑴刻玫瑰花圖案，12點鐘位置偏心式面盤，外環為天然白色珍珠母貝，中央則是機雕刻花巴黎釘紋（Clou de Paris）。這是寶璣Tradition家族的新成員，也是繼2016年推出白金款式之後，再次以玫瑰金材質優雅問世。歐米茄則預告將以Speedmaster 超霸38毫米「卡布奇諾」腕錶賦予該系列更新穎的美學巧思，錶殼採不鏽鋼及18K Sedna Gold製做，搭配灰棕色皮革錶帶；鑽石鑲嵌錶圈和精緻的計時刻度呈現於灰棕色鋁質錶圈上，完美的雙重設計概念，令此錶不但增加鑽石的優雅，還保留超霸原有的運動風格。

另一方面，從歐米茄預發、靈感源自賽車的啞光黑色錶盤Speedmaster超霸自動上鏈腕錶，以及TAG Heuer首次為最暢銷的HEUER-01計時碼錶打造全黑色、全霧面的計時碼錶來看，黑色將再度回歸，成為運動主角。

圖片提供／Breguet、Omega、TAG Heuer

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  • 歐米茄Speedmaster超霸自動上鏈腕錶的設計靈感源自於超霸腕錶的賽車傳承，以啞光黑色錶盤磅礡回歸。

    歐米茄Speedmaster超霸自動上鏈腕錶的設計靈感源自於超霸腕錶的賽車傳承，以啞光黑色錶盤磅礡回歸。

  • 歐米茄全新超霸系列38毫米腕錶襯有灰棕色般的色調，被暱稱為「卡布奇諾」。

    歐米茄全新超霸系列38毫米腕錶襯有灰棕色般的色調，被暱稱為「卡布奇諾」。

  • TAG Heuer Carrera Heuer-01全黑霧面陶瓷計時碼錶，從錶身到錶帶均採陶瓷材質。

    TAG Heuer Carrera Heuer-01全黑霧面陶瓷計時碼錶，從錶身到錶帶均採陶瓷材質。

  • 2017年「巴塞爾世界鐘錶珠寶博覽會」將於3月23日至3月30日在瑞士巴塞爾登場。圖為上屆展場一景。（路透）

    2017年「巴塞爾世界鐘錶珠寶博覽會」將於3月23日至3月30日在瑞士巴塞爾登場。圖為上屆展場一景。（路透）

  • 寶璣以18K玫瑰金鑄造錶殼 的Tradition Dame 7038自動上鏈腕錶。搭載505SR機芯，擒縱叉及寶璣式擺輪游絲皆以矽材質打造，融合製錶與珠寶藝術。

    寶璣以18K玫瑰金鑄造錶殼 的Tradition Dame 7038自動上鏈腕錶。搭載505SR機芯，擒縱叉及寶璣式擺輪游絲皆以矽材質打造，融合製錶與珠寶藝術。

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