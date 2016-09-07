| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
低氣壓壟罩全台 中南部6縣市豪大雨特報！ 女星神秘現身　直播挑禮愛自己
 首頁 > 消費

Tiffany古典珍藏 現代完美接軌

2016-09-07

〔記者方惠宗／台北報導〕藍正龍昨（6）日出席美國鐘錶與珠寶商Tiffany & Co.首度在台舉辦的「Tiffany古典珍藏錶展」，對於品牌貫穿上百年的腕錶設計與製錶工藝十分感動，認為現代腕錶早已超越報時功能，而成為一種陪伴、昇華成一種對自己的肯定與紀念。有感時間寶貴，藍正龍說：「時間就是要花在珍貴的人身上。」

Tiffany精選13只古典珍藏作品於品牌台北101專門店登場，收藏近兩世紀以來的精湛作品，使人見證偉大的製錶傳承，傳奇的美國羅斯福總統腕錶也現身此列；這是羅斯福總統於1945年1月30日收到女婿致贈的一只Tiffany & Co.腕錶作為生日賀禮，隔月即佩戴著這只腕錶至俄國出席雅爾達會議，寫下歷史性的一刻。同時，Tiffany首度在台發表Tiffany CT60以及East West系列最新錶款，訴說Tiffany腕錶設計由古典走入現代的完美接軌。

「Tiffany古典珍藏錶展」將展出至本月23日止。

圖片提供：Tiffany & Co.

廣告
  • Tiffany CT60亞洲限量款雙時區腕錶。18K玫瑰金錶殼（40mm）、黑色太陽紋錶盤。自動上鏈機芯。約610,000元。亞洲限量60只，標有獨立編號。

    Tiffany CT60亞洲限量款雙時區腕錶。18K玫瑰金錶殼（40mm）、黑色太陽紋錶盤。自動上鏈機芯。約610,000元。亞洲限量60只，標有獨立編號。

  • 藍正龍出席Tiffany & Co.古典珍藏錶展，有感時間寶貴，「要花在珍貴的人身上」。 （記者陳逸寬攝）

    藍正龍出席Tiffany & Co.古典珍藏錶展，有感時間寶貴，「要花在珍貴的人身上」。 （記者陳逸寬攝）

  • 1872至1879年間問世的Tiffany 計時碼錶懷錶，以18K金錶殼搭載雙傳動裝置與獨立追針計時，是一款精密繁複的計時碼錶。 （記者方惠宗攝）

    1872至1879年間問世的Tiffany 計時碼錶懷錶，以18K金錶殼搭載雙傳動裝置與獨立追針計時，是一款精密繁複的計時碼錶。 （記者方惠宗攝）

  • Tiffany East West深藍錶盤自動上鏈機芯腕錶。不鏽鋼錶殼（46.5×27.5mm）。藍色錶盤，搭配藍色鱷魚皮錶帶。163,000元。

    Tiffany East West深藍錶盤自動上鏈機芯腕錶。不鏽鋼錶殼（46.5×27.5mm）。藍色錶盤，搭配藍色鱷魚皮錶帶。163,000元。

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 珠寶 鐘錶
相關新聞
Top
消費‧本日最多瀏覽
» 更多消費新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
蒜苗炒臘肉
海鮮烏龍炒麵
超好吃滷肉這樣做
跟廚房髒污說掰掰
轉寄

標題：Tiffany古典珍藏 現代完美接軌


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月7日‧星期三‧丙申年八月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.