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百達翡麗 把握世界時間

2016-09-07

〔記者方惠宗／台北報導〕百達翡麗（Patek Philippe）最新2016年傑作登台，將於高登鐘錶101專賣店展開巡迴展首站，品牌現有系列中第一款設有計時碼錶功能的世界時區腕錶、「5930G」世界時間計時碼錶深受收藏家期待；設計靈感追溯到1940年的一款獨特時計，配合由製錶工坊設計的全新自動上鏈機械機芯，以創新方式結合以上兩大功能。人手雕以環狀交錯格狀飾紋的藍色錶面，流露令人屏息的藝術與工藝之美。

百達翡麗編號5230世界時間腕錶延續深受旅行家及收藏家熱愛的世界時區腕錶風範，備有玫瑰金及白K金錶殼，以及重新設計的鏤空時針；錶面中央由人手綴以交錯籃織圖案，圖案靈感取材自百達翡麗博物館中的一枚歷史懷錶。

型號5396男裝腕錶則是向百達翡麗專利年曆裝置誕生20週年的致敬之作；採用內凹設計的顯示窗展示星期、日期及月份；推出白K金及玫瑰金款式，各搭配深灰色放射狀及銀調乳白色面盤，再現年曆經典風采。

新款Calatrava「歷久彌新的白色」女裝腕錶則令女性收藏家為之著迷；採用不同層次的白色元素，襯以白K金或玫瑰金錶殼，彰顯女性高貴典雅的氣息。鑲鑽錶環搭配精工磨拭的錶耳，白色塗漆錶面配以巴黎釘紋時標，完美結合光彩奪目的白色鱷魚皮錶帶。

圖片提供：Patek Philippe

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  • 百達翡麗Calatrava編號 7122「歷久彌新的白色」腕錶（玫瑰金款），828,000元。

    百達翡麗Calatrava編號 7122「歷久彌新的白色」腕錶（玫瑰金款），828,000元。

  • 百達翡麗兩大功能集結一身，鐘錶同好與收藏家期待已久的編號5930G世界時間計時碼錶，2,242,000元。

    百達翡麗兩大功能集結一身，鐘錶同好與收藏家期待已久的編號5930G世界時間計時碼錶，2,242,000元。

  • 百達翡麗為最新年度傑作舉辦巡迴展。圖為高登鐘錶101專賣店。

    百達翡麗為最新年度傑作舉辦巡迴展。圖為高登鐘錶101專賣店。

  • 百達翡麗編號5396年曆腕錶（18K白金款），1,459,000元。

    百達翡麗編號5396年曆腕錶（18K白金款），1,459,000元。

  • 百達翡麗編號5230世界時間腕錶（玫瑰金款），1,449,000元。

    百達翡麗編號5230世界時間腕錶（玫瑰金款），1,449,000元。

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