複雜工藝 驚豔SIHH

2017-01-21

﹝記者林欣若／日內瓦報導﹞頂級鐘錶不斷挑戰複雜工藝極限，單一的陀飛輪、萬年曆或逆跳功能，已無法滿足藏家慾望，結合多項複雜功能已成趨勢，德國製錶大廠朗格（A. Lange & Sohne）重量級新品Tourbograph Perpetual Pour le Mérite，集芝麻鏈傳動系統、陀飛輪、計時碼錶、追針功能及萬年曆5項頂尖製錶工藝於一身；沙夫豪森IWC萬國錶結合經典陀飛輪、計時碼錶與逆跳日期，推出達文西陀飛輪逆跳計時腕錶。

朗格先前已有多款複雜功能錶款，但製錶工匠在打造Tourbograph Perpetual Pour le Mérite時，仍遭遇前所未有的難題，首先，將多種複雜工能集結於單一錶款，勢必遭遇錶殼過厚的問題，再者，每一種複雜功能都需要相當大的動力，如何維持動力考驗製錶工匠的功力，全新L133.1自製機芯讓所有問題獲得完美解決。由684個零件組成的機芯，其中206個用於指針式顯示的萬年曆，達到2100年才有1天誤差的準確度，此外，3個小錶盤各自發揮功能，12時位置顯示精準的月相和日期、3時位置顯示月份及閏年、9時位置顯示星期；透過10時位置的第3枚按鈕控制，可啟動追針功能，最大特色莫過於陀飛輪與芝麻鏈傳動系統互相配合，確保速率及動力傳送穩定精確。

IWC今年將重心放在達文西系列，除了一系列向經典致敬的女性腕錶，大複雜功能的達文西陀飛輪逆跳計時腕錶也是驚嘆之作，陀飛輪的框架被移至腕錶下方，省略了上方橋板，具有掣停功能的陀飛輪精準度更高，叉桿和擒縱輪由輕盈的矽材質製成，能降低阻力和摩擦力，讓68小時的動力儲存保持在最佳狀態；錶盤左側有逆跳日期顯示，日期指針在一個圓弧中從一個月的第1天向第31天推進，並在到達末尾時跳回起始點，也可透過錶冠快速推進日期。

圖片提供：IWC、朗格