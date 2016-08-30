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技藝精湛 首席大師現場組裝機芯

2016-08-30

〔記者方惠宗／台北報導〕日本鐘錶製造商SEIKO集團旗下的Grand Seiko高級錶款向來以高精準度與細膩、近乎完美的製造聞名，品牌昨（29）日邀請到來自日本東北、岩手縣盛岡市附近的雫石高級時計工房、首席組裝大師平賀聰來台，示範Grand Seiko所使用最高規格的9S機芯組裝，以高超技藝介紹兩款全新Grand Seiko錶款，一饗品牌粉絲。

腕錶零件的安裝配置是機芯精準運行的關鍵，這正是平賀聰示範機芯組裝工藝的精采所在。注入職人靈魂的2款9S85高振頻腕錶「SBGH043」與「SBGH045」是Grand Seiko今年秋冬上市的工藝新作。材質使用高優質白鈦，機芯採高振頻36,000轉的9S85自動上鏈機芯。靜置狀態下，機芯每日誤差約在+5到-3秒之間。錶殼直徑40毫米，透過時、分、秒針與日期視窗提供一日所需的時間資訊。

此錶款不僅以9S85展現GS的優異內在，外觀更傳承1967年的經典之作「44GS」，像是雙倍立體刻度的12點鐘方向時標，以及錶耳外側必須做到光滑如新的鏡面打磨；主要的時、分兩針呈劍型；大面積的鏡面研磨具有複雜的多面體，更是Grand Seiko的絕佳獨門造型。

平賀聰職涯28年期間內，長達25年都與機械錶為伍。他於2003年取得「一級時計修理技能士」資格，2015年時更受政府表揚，獲頒為「現代名工」，躍上日本職人工匠的最高殿堂。

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  • 日本國家一級技師平賀聰先生，現場示範組裝9S機芯的高超技藝。

    日本國家一級技師平賀聰先生，現場示範組裝9S機芯的高超技藝。

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