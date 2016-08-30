技藝精湛 首席大師現場組裝機芯
2016-08-30
〔記者方惠宗／台北報導〕日本鐘錶製造商SEIKO集團旗下的Grand Seiko高級錶款向來以高精準度與細膩、近乎完美的製造聞名，品牌昨（29）日邀請到來自日本東北、岩手縣盛岡市附近的雫石高級時計工房、首席組裝大師平賀聰來台，示範Grand Seiko所使用最高規格的9S機芯組裝，以高超技藝介紹兩款全新Grand Seiko錶款，一饗品牌粉絲。
腕錶零件的安裝配置是機芯精準運行的關鍵，這正是平賀聰示範機芯組裝工藝的精采所在。注入職人靈魂的2款9S85高振頻腕錶「SBGH043」與「SBGH045」是Grand Seiko今年秋冬上市的工藝新作。材質使用高優質白鈦，機芯採高振頻36,000轉的9S85自動上鏈機芯。靜置狀態下，機芯每日誤差約在+5到-3秒之間。錶殼直徑40毫米，透過時、分、秒針與日期視窗提供一日所需的時間資訊。
此錶款不僅以9S85展現GS的優異內在，外觀更傳承1967年的經典之作「44GS」，像是雙倍立體刻度的12點鐘方向時標，以及錶耳外側必須做到光滑如新的鏡面打磨；主要的時、分兩針呈劍型；大面積的鏡面研磨具有複雜的多面體，更是Grand Seiko的絕佳獨門造型。
平賀聰職涯28年期間內，長達25年都與機械錶為伍。他於2003年取得「一級時計修理技能士」資格，2015年時更受政府表揚，獲頒為「現代名工」，躍上日本職人工匠的最高殿堂。
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： Grand Seiko Seiko 平賀聰 腕錶 鐘錶
消費‧本日最多瀏覽
- Fendi擠眉弄眼 時尚超有戲─祖雄展演新品 幾何線條搭配逗趣表情 新世代心頭好
- 席夢思打造居家星級飯店睡感─星級系列9月上市 11道工序 進化涼感科技 高C/P值誘客
- 法拉利GTC4Lusso 國內上市開賣
- 〈McLaren 650S Coupé試駕〉體現F1科技精髓的英國超跑
- 麻豆國中連結南科 住家環境單純
網友回應
熱門新聞
- 不用猜了 蘋果公布iPhone 7在9月7日發表
- 離奇車禍變槍擊 埔里知名礦泉水員工疑遭尋仇
- 〈達人分享經〉培養創意 再談創業
- 【愛讀書】 《一直下雨的星期天》
- 改革體育單項協會 蔡英文︰設外部仲裁小組
- 許厝家長堅拒遷校 今北上抗議
- 蘋果9月7日辦活動 可望發表新一代手機
- 健康充電站─衛教講座
- 立院913開議 林全施政報告
- 天外傳來強烈訊號 引起外星生命聯想
- 占數百億國產 // 電協郵協想捐1成了事
- 康師傅上半年淨利 年減64.8%
- 抓寶、闖關玩遊戲 9646小一生入學
- 和泰結合網家 線上大賣中古車
- 前力霸主秘遭通緝 落魄街頭被逮
- 自由廣場》520後綠營普遍的兩個納悶
- 夏普盼與日本顯示器開發OLED 力抗三星
- 自拍販毒過程 傳群組炫耀
- 自由廣場》預官「拉夫」往事
- 〈愛與光的信息〉我的愛 為難了你嗎?
- 3國小無新生 港源祭孔奉茶迎新
- 20世紀中葉核爆 科學家：地球進入「人類世」
- 「鄙視」惹火花蓮選民 段宜康為「洩憤式發言」道歉
- 縱火慣犯 街友燒了紅樓旁酒吧
- 丈夫枉死 船長妻：像針在刺我的心
- 拒當寶可夢道館 學校可移除
- 放下堅持與標準 踏上幸福起點
- 迎新結合寶可夢 學生驚喜連連
- 高三生壓力大 醫師︰傾談體諒
- 自由廣場》真假
- 竹內結子笑傲單親星媽 網友搶娶
- 偏鄉童沒好鞋穿 海豚姐發起行善
- 外媒頻指是血汗工廠 和碩駁每週只做60小時
- LINE「還好沒內射」男被8煞打到昏迷
- 業者喊「保證出團」 1人也須出團
- 信演出中暴怒 驚喜逼哭吉他手
- 冤家路窄！美網女雙 謝淑薇首戰雙詹
- 禮盒義賣 讓貧童吃早餐
- 中市數位治理局 明年1月成立
- 吳志揚： 中職用球恢復係數太高 影響公平
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：技藝精湛 首席大師現場組裝機芯
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分