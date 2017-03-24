百年時刻 巴塞爾質勝於量─Blancpain液態金屬穩定抗壓 宇舶首創藍寶技術 愛馬仕類鑽石塗層

2017-03-24

〔記者方惠宗／瑞士巴塞爾報導〕世界鐘錶盛事、巴塞爾國際鐘錶珠寶展（Baselworld）在瑞士時間23日以第100屆之劃時代意義揭開帷幕。對於鐘錶市場過去12個月的疲軟景氣，巴塞爾國際鐘錶珠寶展董事總經理Sylvie Ritter女士坦言這段時間「非常困難」。她說，不景氣的現象已迫使一些業內人士離開鐘錶和珠寶行業。然而，在這樣的背景下，有必要再次調整展會理念，而巴塞爾國際鐘錶珠寶展已經率先轉型為反映全球市場變化的展會。Sylvie Ritter指出，這個轉型過程將強調「質勝於量」。

強而有力的「質勝於量」首先印證於幾個在經營方向很不一樣的錶廠。例如Blancpain、這個歷史起於1735年的悠久品牌，繼五十噚Bathyscaphe複刻款腕錶之後再迎來新成員：1只38毫米錶徑的深邃「Blancpain藍」款式；精鋼錶圈鑲嵌藍色陶瓷，配以液態金屬（Liquidmetal）打造刻度；這種合金材質以超強的抗變形能力和長期穩定性著稱。此舉使得一款最初專為男士的設計現在有了中性、或者更適合女性的特有風格。

然而，以「融合的藝術」（Art of fusion）自居的宇舶（Hublot），總是能在材質的技術應用開創出全新的深度與獨創性，今年將藍寶石與金屬結合，為Big Bang系列打造出藍色透明藍寶石錶殼；這是製錶業界首創的彩色藍寶石技術。宇舶執行長Ricardo Guadalupe表示：「宇舶是個時時刻刻自我驅策與不斷自我超越的品牌，雖然我們的企圖心看起來很瘋狂，然而，正如同詩人與劇作家王爾德所說的：『智慧是擁有遠大的夢想，而不是在追尋的過程中迷失了方向。』我們的團隊思索的不是問題，而是解決方案；我們將極限與困難當成自我超越的機會。這正是先鋒者的精神、宇舶的精神。」

彰顯詩意與玩味時光的愛馬仕（Hermès）今年紀念時髦的Cape Cod腕錶系列問世滿25年，以一款「Cape Cod Shadow」引領我們玩味如「影子」般的類鑽石塗層（DLC-treated）錶殼，搭配霧黑色錶盤、選用紅色封邊的黑色牛皮錶帶，成為一款不墨守成規、對自由和自我風格追尋的最佳選擇。