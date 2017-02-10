技藝化繁為簡 錶現紳士品格

2017-02-10

〔記者方惠宗／台北報導〕2017年「巴塞爾世界鐘錶珠寶博覽會」（BaselWorld，簡稱巴塞爾錶展）預告，一款紳士腕錶將必須真正做到「化繁為簡」。

本屆巴塞爾錶展將今年3月23日開幕，愛馬仕（Hermès）率先發出錶款新訊，一款鉑金萬年曆腕錶標榜「纖細俊秀」、「去蕪存菁」與「極簡筆觸」，並披上一身藍色調，這只「Slim d’Hermès Quantième Perpétuel Platine」簡約自若，儘管擁有製錶工藝當中最複雜精密的功能之一「萬年曆」，卻是以超薄H1950自製機械機芯呈現，即時吸引注視目光；日期、月份、第二時區和閏年顯示透過不同的小錶盤清晰呈現，3點位置的月相顯示窗以砂金石夜空背景襯托珍珠母貝月亮。氣質優雅的錶盤佈局與珍貴的鉑金材質錶殼完美融合，天衣無縫。

Chanel去年推出史無前例的男性腕錶「Monsieur de Chanel」，今年將以鉑金與深邃黑詮釋錶殼及錶盤，也令瞬間跳時及逆跳分鐘的功能在卓越效能與簡約設計中取得平衡。

圖片提供：Hermès、Chanel