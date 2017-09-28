量少價高錶現奇特 全在匠心‧獨具

2017-09-28

〔記者方惠宗／台北報導〕邁入第5屆的亞洲最大獨立製錶盛會「匠心‧獨具」時間藝術展（IWST，Independent Watch & Art Salon Taiwan）昨（27）日於BELLAVITA的「Art Gallery」揭幕，吸引9個獨立製錶品牌、逾50件時計傑作參展，總價超過3億元，看準台灣收藏家的深度鑑賞力。

從近年瑞士「SIHH」日內瓦高級鐘錶沙龍開始設立「Carré des Horlogers」獨立製錶專區來看，獨立品牌儼然已成錶迷新寵兒。產量不高、要價不菲、作風奇特是這些品牌共同的特色；因為少了集團的包袱，獨立製錶師更能將自我創意完整展現。本屆展上，Christophe Claret、Greubel Forsey、HYT、MB＆F、MB＆F M.A.D. Gallery與URWERK等，都是近年連續參展IWST的品牌，而Ateliers deMonaco與Romain Gauthier則是首度進駐。特別一提，Ateliers deMonaco此次完全由摩納哥總部直接決定參展， IWST的聲望可見一斑。

本屆IWST於今（28）日至29日採貴賓預約鑑賞，9月30日全日開放參觀。

圖片提供：IWST