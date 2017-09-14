Prada機器人 今日大登場

2017-09-14

〔記者王瀅娟／台北報導〕Prada機器人快閃店今天起至10月11日於微風廣場登場，主要販售快閃店限定皮革徽章系列與機器人系列，自總部空運而來的3尊巨型機器人Steven、Romeo與Robin更是不可錯過。

Prada機器人首見於2004年秋冬，旋即成為Prada長青商品。皮革徽章系列是機器人快閃店的限定商品，以品牌經典尼龍包為基礎，在外口袋包覆魔鬼氈，讓顧客自由選配貼上喜歡的皮革徽章，共有2款後背包、信差包、旅行袋、腰包與2款手拿包；徽章多達28款，包括經典三角貼牌、機器人、火箭、兔子等。

Prada機器人快閃店同時搶先引進明年春夏才上市的機器人系列，包括男女皮夾、I-Phone手機套、化妝包、吊飾、零錢包、太陽眼鏡套、手拿包、後背包、托特包等配件，其中還包含9款快閃店獨家商品。而三尊高達150公分的巨型機器人也提供訂製，83萬元就可以成為你家裡的擺飾。

為慶祝快閃店來台，顧客只要在快閃店內拍照，上傳到Instagram並標註#PradaRobot #PradaRobotTaiwan，即可獲得I Love Prada明信片一張，購物另可獲限量徽章貼紙與I love Prada相框照片紀念禮。

圖片提供：Prada