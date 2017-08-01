父親包有型有款 時尚實用

2017-08-01

〔記者方惠宗／台北報導〕父親節檔期時尚角力，後背款式造出新「包王」！精品業者指出，因為休閒、運動趨勢的成熟，加上機能性更高的實用設計，後背包款成為父親節檔期、同類商品的最夯品項。

尼龍加皮革的設計成功兼顧商務與運動風格。義大利精品Prada今年針對父親節檔期翻新經典商品，一向熱賣的尼龍Tessuto材質系列包款以全新面貌上市，推出菱格紋雙車縫線拼接經典的Saffiano皮革款式，賦予更精緻的細節；大容量加上機能性的外部口袋設計，令旅行與日常生活皆適。以矜貴皮革聞名的Berluti亦以機能考量，使用輕盈的尼龍材質並添上皮革裝飾，並為背包賦予2個平口前袋與多個收納內袋。

同時保有簡約外型與多功能，Ecco打造可後背與手提的Eday L系列，包內、外都有拉鍊口袋，且適合收納13吋筆電及各種3C用品，能同時應付日常工作與出國旅遊。而耐用、簡單收納、具多口袋的單肩包，則令Tumi在一向拿手的頂級商務之外、成為另一項更能享受旅遊樂趣的設計；一款Arrive單肩包有多層內口袋，除了易於收納零散物品，前後皆可開的設計更方便活動時取用隨身物。另外，還設有供太陽眼鏡、手機等放置的防刮口袋，確保隨身物品不易損壞。Tumi還推出「犒賞酷爸爸活動」，即日起至8月8日，單筆消費滿10,000元，即享800元折抵優惠；單筆消費滿15,000元，即享1,500元折抵優惠。