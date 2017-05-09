Prada首次早春女裝秀 輕盈飄逸感性美
2017-05-09
〔記者王瀅娟／台北報導〕Prada首度為早春度假系列舉辦獨立發表秀，選址也相當具有意義：在Prada第一間專賣店樓上，位於米蘭地標艾曼紐二世拱廊上方的Prada藝術基金會天文觀景台。香奈兒已於巴黎發表早春系列，接下來Louis Vuitton、Dior都將舉辦早春秀，顯見早春系列在精品的地位越來越重要。
Prada 2018早春女裝主題為現代主義與世紀之交的感性美，以優雅的女性輪廓結合立體剪裁的運動風。各式各樣的洋裝為重點單品，以白色為底，外搭粉彩色系的透明烏干紗創造多層層次，以及早春輕盈飄逸的動感，下搭運動長襪與運動外套點出運動風，展現既衝突又和諧的結合。落肩設計依然是不可忽視的流行元素。晚裝則像是以日裝為基礎，再搭配亮片寶石與羽毛等奢華裝飾，突顯出度假系列易穿搭的特質。
偏愛藝術的Prada再次與視覺藝術家和插畫師詹姆斯．簡（James Jean）合作，他創造了一隻異想天開的兔子，被運用在上衣、大衣與Ribbon手提肩揹包與復古中小型手提方包上，為本季最鮮明的圖騰。
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