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Prada量身訂製 衣如巨星風采

2017-04-29

〔記者方惠宗／台北報導〕想擁有如艾迪‧瑞德曼（Eddie Redmayne）般合身、洗鍊，具備雋永與優雅風範的專屬西裝？義大利精品Prada宣布「量身訂製」（Made to Measure）服務來台，即日起至5月2日，在Prada指定門市為顧客打造有如巨星風采的專屬衣著。

Prada量身訂製服務吸引品味最挑剔的客戶，以專注於製作細節、獨一無二的手工精心裁製，滿足專屬性與個性化等特殊要求，吸引如休‧傑克曼（Hugh Jackman）、詹姆斯‧麥艾維（James McAvoy）等大牌影星成為忠實顧客；他們經常在正式場合與紅毯晚宴穿著由Prada按照身形與氣質所量身打造的西裝。

Prada表示，目前全球有50家Prada店鋪提供量身訂製，在店上設有量身訂製專屬貴賓區，客戶得以在一個私密的氛圍中完成量身訂製裡的每個步驟，其中包括從超過300種西裝和夾克面料、30種外套面料和約230種襯衫面料中進行挑選。來自義大利的量身訂製顧問將協助客戶因應個人喜好和不同的需求挑選適合的版型；共有舒適、不過時的經典款、簡潔的修身款，以及西褲更貼合腿部線條的時尚款。

Prada量身訂製服務的項目包括成套西裝、大衣與襯衫。訂製一套Prada西裝的價格大約是台幣120,000至300,000元；訂製襯衫的價格則在台幣22,000至46,000元之間。

圖片提供：Prada

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  • Prada所有量身訂製單品全以手工精心裁製而成，其中包含上百道精細繁複的不同工序，均由一流裁縫完成。

    Prada所有量身訂製單品全以手工精心裁製而成，其中包含上百道精細繁複的不同工序，均由一流裁縫完成。

  • Prada量身訂製服務吸引品味最挑剔的客戶，如詹姆斯‧麥艾維等優雅之士。

    Prada量身訂製服務吸引品味最挑剔的客戶，如詹姆斯‧麥艾維等優雅之士。

  • Prada訂製西裝服務吸引無數好萊塢大牌明星成為主顧，如奧斯卡影帝艾迪‧瑞德曼。

    Prada訂製西裝服務吸引無數好萊塢大牌明星成為主顧，如奧斯卡影帝艾迪‧瑞德曼。

  • 休‧傑克曼是Prada訂製西裝的忠實顧客。

    休‧傑克曼是Prada訂製西裝的忠實顧客。

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