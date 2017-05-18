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Prada新包 揹拿小巧收納多

2017-05-18

〔記者王瀅娟／台北報導〕Prada去年秋冬首度推出的Cahier手袋深獲中西女星青睞，黛安克魯格、凱蒂佩芮、凱特柏絲沃、Angelababy、小S等都是愛用者。Prada表示，Cahier齊集可肩揹、可手拿的小巧包型，復古優雅外型設計、個性寬肩揹帶、復古金屬包釦等當今流行的手袋元素，因而備受喜愛。

Cahier手袋設計靈感源自於日記本，邊角包覆的古銅色金屬、穿帶金屬包釦、上翻包蓋的對比撞色設計等裝飾細節，令人聯想起古老的書籍，可靠又安全，不只可收納隨身物品，也彷彿可收藏女人內心深處的秘密與故事。春夏新推出長方型鍊帶包與腰包，依循此系列的多用途設計，均可轉換為手拿包使用，伴隨女人走進各種場合，創造屬於自我的故事與回憶。

圖片提供：Prada

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  • Prada星星月亮裝飾Cahier肩揹包，72,500元。

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  • Prada Cahier手袋系列新推出腰包，天鵝絨腰包各54,500元。

    Prada Cahier手袋系列新推出腰包，天鵝絨腰包各54,500元。

  • 凱蒂佩芮手拿Prada天鵝絨Cahier包跑夜店，100,500元。

    凱蒂佩芮手拿Prada天鵝絨Cahier包跑夜店，100,500元。

  • 黛安克魯格肩揹Prada Cahier金屬鑲邊包悠閒上街，100,500元。

    黛安克魯格肩揹Prada Cahier金屬鑲邊包悠閒上街，100,500元。

  • Prada Cahier手袋系列新推出長方型鍊帶包，黑色天鵝絨款76,500元。

    Prada Cahier手袋系列新推出長方型鍊帶包，黑色天鵝絨款76,500元。

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