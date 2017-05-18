Prada新包 揹拿小巧收納多

2017-05-18

〔記者王瀅娟／台北報導〕Prada去年秋冬首度推出的Cahier手袋深獲中西女星青睞，黛安克魯格、凱蒂佩芮、凱特柏絲沃、Angelababy、小S等都是愛用者。Prada表示，Cahier齊集可肩揹、可手拿的小巧包型，復古優雅外型設計、個性寬肩揹帶、復古金屬包釦等當今流行的手袋元素，因而備受喜愛。

Cahier手袋設計靈感源自於日記本，邊角包覆的古銅色金屬、穿帶金屬包釦、上翻包蓋的對比撞色設計等裝飾細節，令人聯想起古老的書籍，可靠又安全，不只可收納隨身物品，也彷彿可收藏女人內心深處的秘密與故事。春夏新推出長方型鍊帶包與腰包，依循此系列的多用途設計，均可轉換為手拿包使用，伴隨女人走進各種場合，創造屬於自我的故事與回憶。

圖片提供：Prada