Prada快閃店 吊飾機器人大吸睛─招牌萌物變身190公分尊貴藝品 9月訪台 訂製需時6個月

2017-08-05

〔記者方惠宗／台北報導〕義大利精品Prada招牌萌物、機器人吊飾長大了！而且一下從小吊飾長高到190公分，此刻宛如吉祥物般、成為品牌與巴黎拉法葉百貨（Galeries Lafayette）合作打造獨家櫥窗陳列與快閃店的主題焦點，而且開放訂製，每個機器人的訂製價格超過台幣80萬元，訂製日程約6個月。Prada預告這些巨型機器人將在今年9月中旬隨快閃店活動抵台，地點選在「微風廣場」。

這是Prada全球性的快閃店活動。來到巴黎，Prada將拉法葉百貨位於奧斯曼大道（Boulevard Haussman）上的11個大型櫥窗與男裝大樓入口處相鄰的4個櫥窗，以及莫加多爾大街（Rue de Mogador）的香水展示區佈置成Prada專屬櫥窗，以快閃店特殊系列與主題海報演繹著品牌對女性在現代社會中的角色觀點，為熱鬧的大街帶來一場精采的時尚藝術展。

Prada男、女裝快閃店各自座落於百貨公司內部，前者以金屬格柵結構形成獨一無二的視覺效果，後者以外型酷似貝殼的圓形視頻牆面呈現空間佈局。引人入勝的則有一系列以尼龍面料為主的「Tessuto」特製款式與樣式樣貌豐富的「Saffiano」牛皮壓紋貼標。業者指出，所有的尼龍包款都是快閃店的限定特製品，最大特色在於包款外設有一整面的魔鬼氈地帶，可運用選擇豐富的Saffiano貼標玩味出專屬個人的作品。

隨Prada快閃店旅行的巨型機器人成為收藏品項。以往，這個以鋁合金為零件、加上皮革與Prada三角Logo等細節製作的機器人，曾以A4紙張大小成為風格擺飾，現在更上一層，打造成一「尊」價值近百萬的訂製藝術品。品牌稱，Prada巨型機器人將在今年9月中旬、隨快閃店活動在台現身；台灣將是繼日本及巴黎之後，於亞太區首站開賣的國家。