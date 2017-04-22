世界首款霧面翹唇蜜 嘟彈性感

2017-04-22

〔記者邱巧貞／台北報導〕深受名人喜愛的GLAMGLOW，正式引進彩妝到台灣市場了，這次GLAMGLOW針對女性最在意的唇部，推出全新「瞬效性感翹唇蜜（PLUMPRAGEOUS Matte & Gloss Lip Treatments）系列」，並一次推出鏡光釉與啞光霧2種全然不同質地，其中擁有啞光霧妝效的瞬效性感翹唇蜜，是美妝界首創第一款以霧面唇妝設計的翹唇蜜，剛好搭上近來當紅的霧面唇彩潮流。

GLAMGLOW全新「瞬效性感翹唇蜜」能立即澎潤唇部並為唇膏打底，打造翹翹唇，產品含三重澎潤豐唇功效，能為唇部注入高濃度植物豐唇活性成分，特殊三肽前脂質綜合成分能長時間美化雙唇，創新的啞光霧面配方可作為雙唇打底專用，再搭配唇彩上色，讓唇膏色彩更持久，上色更平滑。而另一款鏡光釉的翹唇蜜，可單獨使用或是作為唇彩上色的最後一道程序，如同上亮釉一般的功用，保持唇色閃亮性感。

圖片提供：GLAMGLOW