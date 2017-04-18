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顯色滋潤 冷暖色勾勒立體唇妝

2017-04-18

〔記者邱巧貞／台北報導〕知名彩妝師小凱老師自創的美妝品牌KAI DELUXE推出全新唇膏─「瑰蜜持色亮彩唇膏」，他以女人的角度來做調色設計，集結8款最能代表姊妹淘間的熱議話題，像是緋聞、良家婦女、真心話、密語、限制級等，每個唇膏色號都是由他親自命名。

小凱老師提到，這次唇膏研發過程，特別加入保養力佳的玫瑰果油作為主配方，所以搽起來質地宛如乳霜般滑潤，高顯色卻超潤唇。他提供2個唇妝小技巧，首先，在桃紅色唇膏疊搽一點橘色唇膏，冷、暖色交疊混搽，能讓唇部立體感；另一個技巧則在畫好唇妝後，用眼影鬆刷在唇周暈開來，能讓雙唇不要有太銳利的線條，效果更自然。

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  • KAI DELUXE推出全新唇膏─「瑰蜜持色亮彩唇膏」，集結8款最能代表姊妹淘間的熱議話題，各580元。

    KAI DELUXE推出全新唇膏─「瑰蜜持色亮彩唇膏」，集結8款最能代表姊妹淘間的熱議話題，各580元。

  • 以「閨密」為主題推出新品，小凱老師（左）找來他多年的閨密網路紅星丹妮婊姊（右）創造話題。

    以「閨密」為主題推出新品，小凱老師（左）找來他多年的閨密網路紅星丹妮婊姊（右）創造話題。

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