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粉光透彈力雙效露 今夏升級

2017-03-18

﹝記者邱巧貞／台北報導﹞Melvita「粉光透彈力雙效露」被日本媒體盛讚為「夏天毛穴最佳對策」，結合油水配方的輕感美容油，能同時補水補油，平衡角質層間的連結。今年，Melvita「粉光透彈力雙效露」改版升級，以1/3油+2/3水黃金比例調和而成，質地更輕盈親膚，以最清爽無負擔的方式同時補充油水，此外，添加「雙倍」犬薔薇果實萃取精華，富含維他命C、醣類與抗氧物質，結合玫瑰花水與果油等成分，作為前導美肌調理，提升肌膚防護力，幫助對抗自由基的刺激傷害。

升級版的新包裝設計，以六角蜂巢形狀結合玫瑰，呼應Melvita粉光透系列從花朵的花瓣與果實淬煉獲得保養能量，同系列家族成員一樣含雙倍犬薔薇果實萃取精華、犬薔薇花瓣萃取以及大馬士革玫瑰花水。

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  • Melvita粉光透彈力雙效露50ml／1,480元；粉光透彈力精華30ml／2,480元；粉光透彈力霜40ml／2,280元。

    Melvita粉光透彈力雙效露50ml／1,480元；粉光透彈力精華30ml／2,480元；粉光透彈力霜40ml／2,280元。

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標題：粉光透彈力雙效露 今夏升級


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2017年3月18日‧星期六‧丁酉年二月廿一日
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