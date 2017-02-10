INTEGRATE春日新彩 打造水感妝容

2017-02-10

〔記者邱巧貞／台北報導〕日本開架彩妝品牌INTEGRATE將於3月以「NEO ROMANTIC」為主題，推出一系列全新春季新品，以柔嫩粉色調為基底，在眼部增添水感光澤，更為雙唇染上戀愛感的時髦色彩，

全新推出的「晶透水光唇凍」飽和色彩有如奶油般飽滿，添加多重保濕亮澤成分「椰子油」、「乳木果油」、「荷荷巴油」調配出最佳比例，透亮顯色。此外，還特別研發推出能呵護眼部肌膚的全新「晶瑩水感眼影霜」，採用水基底，讓眼影色彩充滿透明光澤感，再調和多重保養油成分製成柔軟顯色的霜狀質地，只要用手指輕輕一抹，高顯色的柔亮色彩輕盈延展，成就雙眸水感與光感兼具的明亮光芒。

圖片提供：法倈麗