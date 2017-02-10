| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
屏東校園半裸女屍命案 死者前男友投案 震撼新莊 賣翻了！
 首頁 > 消費

INTEGRATE春日新彩 打造水感妝容

2017-02-10

〔記者邱巧貞／台北報導〕日本開架彩妝品牌INTEGRATE將於3月以「NEO ROMANTIC」為主題，推出一系列全新春季新品，以柔嫩粉色調為基底，在眼部增添水感光澤，更為雙唇染上戀愛感的時髦色彩，

全新推出的「晶透水光唇凍」飽和色彩有如奶油般飽滿，添加多重保濕亮澤成分「椰子油」、「乳木果油」、「荷荷巴油」調配出最佳比例，透亮顯色。此外，還特別研發推出能呵護眼部肌膚的全新「晶瑩水感眼影霜」，採用水基底，讓眼影色彩充滿透明光澤感，再調和多重保養油成分製成柔軟顯色的霜狀質地，只要用手指輕輕一抹，高顯色的柔亮色彩輕盈延展，成就雙眸水感與光感兼具的明亮光芒。

圖片提供：法倈麗

廣告
  • INTEGRATE晶瑩水感眼影霜，300元。

    INTEGRATE晶瑩水感眼影霜，300元。

  • INTEGRATE晶透水光唇凍，260元。

    INTEGRATE晶透水光唇凍，260元。

  • 該準備讓彩妝換季，迎接煥然一新的春季色彩。

    該準備讓彩妝換季，迎接煥然一新的春季色彩。

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 彩妝
相關新聞
Top
消費‧本日最多瀏覽
» 更多消費新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤麻婆豆腐豬
養生湯品✤黑蒜雞湯
甜蜜蜜♡薰衣草乳酪
暖呼呼♡關東煮DIY
轉寄

標題：INTEGRATE春日新彩 打造水感妝容


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月10日‧星期五‧丁酉年正月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.