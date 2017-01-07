紅眼妝襯膚 臉部立體度

2017-01-07

﹝記者邱巧貞／台北報導﹞紅眼妝在2017春夏舞台上依舊火紅！Anna Sui2017春夏時裝週後台，超模Gigi Hadid畫上紅眼妝好吸睛，以帶有葡萄紫的紅色系作為眼妝主調，展現春夏的活力氣息，搭上自然的眉型與眉色，襯托出臉部立體度。

此外，後台模特兒手上拿的復古彩妝盤，也成為美麗焦點，這是Anna Sui 2016年秋冬推出的「迷魅花漾巧妝盤」，復古華麗的外型，推出後攻佔日本、台灣等地美妝達人IG版面，可隨心挑選眼唇頰彩蕊，磁吸式的設計巧思，在時裝週後台成為模特兒愛不釋手的美妝品。