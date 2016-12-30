《彩妝大師說 底妝這麼畫！》鄭建國
記者邱巧貞／台北報導
Q換季時，上底妝該注意哪些部位？
鄭建國:
換季時，最容易出狀況的反而是「鼻翼」、「嘴角」、「眼尾」等小部位，我上妝時會特別注意這些細節！通常大家都會注意大面積的範圍，但換季脫皮、脫妝時往往從上述這些細部開始。尤其是鼻溝到鼻翼下方，我會上完粉底，最後用遮瑕膏在這些部位加強，用手按壓，妝反而不容易花，而嘴角遮瑕也會讓唇膏也不容易暈開。如果遮瑕膏的質地厚，建議使用刷子搭配上妝，若遮瑕膏質地輕薄，就可以直接用手指按壓。
此外，許多人脫妝時習慣先用吸油面紙再補妝，但我要提醒，吸油面紙是自然底妝的殺手！只會讓粉愈補愈厚，尤其是粉質的吸油面紙，很容易讓粉結塊。基本上，只要用柔軟的面紙包覆粉撲稍微按壓殘妝即可。
Q上粉底時要用手、海綿或刷子？
鄭建國:首先，要視妳的粉底液的黏稠度，例如質地太輕透的粉底液若用刷子再上妝就太無感；使用粉底刷能刷出均勻、平整度，但只用粉底刷上妝堆疊性比較弱，反而是利用手指堆疊動作，能加強粉底的厚度，遮瑕效果好，用手指按壓上妝的服貼度是非常好的！
我個人認為好用的粉底刷是壓克力材質，柔軟又具有彈性，其實專業彩妝師的蜜粉刷絕對不會只有一支！對一般消費者而言，選擇品牌同系列的粉底刷及粉底會比較好，因為業者推出的刷具一定是針對旗下底妝特色而設計的，除非是專業彩妝品牌。
此外，使用粉撲上蜜粉，粉感比較重，使用刷子就能呈現輕透妝感，但用完粉撲之後，還是可以再用蜜粉刷把殘粉刷掉、拋光，呈現一定的光澤度，因為上蜜粉時，有一部分的粉是附著在肌膚上，有一部分的粉則會附著在臉上的汗毛，所以每次撲完蜜粉後才會看起來霧霧的。
Q如何將粉底隨著季節轉換？
鄭建國:
氣候是影響底妝很嚴重的問題，但要知道其實遮瑕膏、粉底是可以被調和使用的，不一定換季就要換一套產品！粉底質地可以被調和的比較厚或比較薄，調點乳液或是油，就可以改變粉底的透明、厚薄度，當我覺得底妝太乾時，通常習慣使用將粉底液與乳液以３：１的比例調和，但前提是保濕要做好，可節省後面很多工序。
圖片提供／Sisley、BeautyMaker、KAI DELUXE、M.A.C、MAKE UP FOR EVER、GIORGIO ARMANI、BOBBI BROWN、SUQQU、迪奧、雅詩蘭黛、艾博妍、伊麗莎白雅頓、海洋拉娜、黛珂、肌膚之鑰、植村秀、東方美、高絲
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鄭建國 彩妝大師
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