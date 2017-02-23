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左岸+右岸 衫情LV春夏

2017-02-23

〔記者王瀅娟／台北報導〕旅遊向來是Louis Vuitton（簡稱LV）的品牌核心精神，今年春夏女裝以巴黎為靈感，男裝受非洲啟發。

巴黎的左岸與右岸是女裝靈感來源，女裝創意總監Nicolas Ghesquiere欲表現形形色色的巴黎女子，時髦酷炫的左岸與優雅奢華的右岸融於一體，如運動感十足的上衣搭配蕾絲緊身褲的裝扮。鮮明的墊肩為女人帶來堅毅果敢的形象，衝突混搭說明享受穿搭樂趣的巴黎女子性格。

非洲是男裝創意總監Kim Jones兒時回憶的一部分，融合他的英國根源：龐克與學院風，構成春夏男裝風景。本季再度與藝術家兄弟檔Jack與Dinos Chapman合作，創作獨特的非洲動物圖騰，包括獅子、大象、長頸鹿與犀牛，底襯品牌1896年申請Monogram商標時所用的手繪描圖圖騰，呼應品牌根源。除此之外，也以毛海揣摩羚羊斑紋、馬毛印染展現斑馬斑紋，超現實的濃烈色彩洋溢狂野原始風情。非洲的手工藝亦為Jones所推崇，展現於皮革編織與四色Monogram帆布編織山型紋的外套上。

圖片提供：Louis Vuitton

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  • 張軒睿與溫貞菱展演LV春夏新裝。

    張軒睿與溫貞菱展演LV春夏新裝。

  • LV春夏新推源自Daimier圖紋的編織手袋Tressage托特包，兩側拉鍊可拉開加大收納空間。

    LV春夏新推源自Daimier圖紋的編織手袋Tressage托特包，兩側拉鍊可拉開加大收納空間。

  • LV City Steamer手袋於春夏加上耀眼的「Citylight」鉚釘裝飾。

    LV City Steamer手袋於春夏加上耀眼的「Citylight」鉚釘裝飾。

  • 張軒睿展演LV以毛海揣摩羚羊斑紋的服裝。大象圖騰Steamer後背包113,000元。

    張軒睿展演LV以毛海揣摩羚羊斑紋的服裝。大象圖騰Steamer後背包113,000元。

  • 溫貞菱展演LV春夏巴黎時髦女子氣息。手拿飾有巴黎建築裝飾的Petite Malle行李箱手拿包。（圖文：記者陳奕全）

    溫貞菱展演LV春夏巴黎時髦女子氣息。手拿飾有巴黎建築裝飾的Petite Malle行李箱手拿包。（圖文：記者陳奕全）

  • LV春夏新推船錨鎖鍊與鎖頭裝飾的Chain-it手袋，88,000元。

    LV春夏新推船錨鎖鍊與鎖頭裝飾的Chain-it手袋，88,000元。

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