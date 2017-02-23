左岸+右岸 衫情LV春夏
2017-02-23
〔記者王瀅娟／台北報導〕旅遊向來是Louis Vuitton（簡稱LV）的品牌核心精神，今年春夏女裝以巴黎為靈感，男裝受非洲啟發。
巴黎的左岸與右岸是女裝靈感來源，女裝創意總監Nicolas Ghesquiere欲表現形形色色的巴黎女子，時髦酷炫的左岸與優雅奢華的右岸融於一體，如運動感十足的上衣搭配蕾絲緊身褲的裝扮。鮮明的墊肩為女人帶來堅毅果敢的形象，衝突混搭說明享受穿搭樂趣的巴黎女子性格。
非洲是男裝創意總監Kim Jones兒時回憶的一部分，融合他的英國根源：龐克與學院風，構成春夏男裝風景。本季再度與藝術家兄弟檔Jack與Dinos Chapman合作，創作獨特的非洲動物圖騰，包括獅子、大象、長頸鹿與犀牛，底襯品牌1896年申請Monogram商標時所用的手繪描圖圖騰，呼應品牌根源。除此之外，也以毛海揣摩羚羊斑紋、馬毛印染展現斑馬斑紋，超現實的濃烈色彩洋溢狂野原始風情。非洲的手工藝亦為Jones所推崇，展現於皮革編織與四色Monogram帆布編織山型紋的外套上。
圖片提供：Louis Vuitton
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